TDU’dan göçün 60’ıncı yılına özel etkinlikler

REMZİ Kaplan başkanlığındaki TDU heyeti ile Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin Kurumu Başkanı Prof. Barbara John ve Genel Müdür Dr. Gabriele Schlimper, Büyükelçi Ali Kemal Aydın’ı ziyaret ederek yapmayı planladıkları etkinlikleri tanıttı. TDU Başkanı Remzi Kaplan, göçün 60’ıncı yılında birinci neslin onure edilmesi gerektiğini belirtirken, “Ellerinde tahta bavullarla dilini ve kültürünü bilmedikleri bir ülkeye gelen anne-babalarımız, bu ülkenin kalkınmasında büyük özveri gösterdi. Bugün onların çocukları siyasetten iş dünyasına, kültür-sanattan spora kadar birçok alanda söz sahibi konuma geldi. Bugün birçoğu da aramızdan ayrıldı. Biz de TDU olarak üzerimize düşen görevi yaparak bu insanları onure etmek ve hak ettikleri saygıyı göstermek istiyoruz. Büyükelçimizle yapacağımız etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak kendilerinin de desteğini istedik” dedi. TDU ve Paritätischer Wohlfahrstverband, göçün 60’ıncı yılı dolayısıyla kitap yayını, sergi ve göç sempozyumu yapmayı planlıyor.