TDU’dan büyük atılım

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TDU Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, Berlin’deki yerel ve ulusal basın mensupları ile kahvaltıda buluşurken, ileriye yönelik stratejileri hakkında açıklamada bulundular. Almanya’nın Magdeburg kentindeki saldırıda ve Azerbaycan uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan TDU Başkanı Remzi Kaplan, 2024 yılının başarılı geçtiğinin altını çizerken, 2025 için hedef büyüttüklerini söyledi. “Yalnız üyelerimize değil, aynı zamanda Türk-Alman ekonomik, kültürel ve teknolojik ilişkilerine de doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diyen Kaplan, hedeflerinin hem iş dünyasına somut katkılar sağlayacağını hem de iki toplum arasındaki bağları derinleştireceğini vurguladı. Kaplan, 2025 yılına yönelik hedeflerini şöyle sıraladı:



* Ekonomik iş birliğini geliştirmek için teknoloji, enerji ve otomotiv sanayi dallarında sektör odaklı etkinlikler düzenlemek. ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) ortak projeler geliştirebilmesi için özel platformlar oluşturmak.* Dijitalleşme ve teknolojiye odaklanmak. Dijital dönüşüm ve yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilere odaklanarak üyelerin küresel rekabet gücünü artırmak. Almanya’daki start-up ekosistemi ile Türk girişimcileri bir araya getirerek teknoloji transferini desteklemek.* Çalışma ve göç politikalarına destek. Türk şirketlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek amacıyla danışmanlık hizmeti vermek ve vize konusunda bilgilendirilme etkinlikleri düzenlemek.* TDU üyeleriyle daha yakın iletişim kurmak. Üyelerin ihtiyaçlarını belirlemek için daha sık toplantılar düzenlemek Fiziksel ve dijital katılımlı etkinlikler düzenleyerek üyeler arasında iletişim ağı oluşturmak.* Eğitim ve iş gücü gelişimi. Genç profesyoneller ve öğrenciler için staj ve iş bulma programları hayata geçirmek. Ayrıca, mesleki eğitim alanında Türk-Alman iş birliğini teşvik edecek projeler üretmek.* Kültürel ilişkileri güçlendirmek. Ekonomik iş birliğinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle iki toplum arasındaki bağları güçlendirmek.