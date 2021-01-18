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Avrupa
FRANKFURT
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

TDP Köln Temsilcisi Yahya Fırat oldu

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TDP Köln Temsilcisi Yahya Fırat oldu
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Avrupa’daki teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Partinin Köln Temsilciliği’ne Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin önde gelen iş insanlarından Yahya Fırat atandı.

TDP Almanya Sorumlusu Tunç Çolak ile Frankfurt’tan Ķöln’e giden TDP Kurucu Üyesi ve Avrupa Sorumlusu Cem Karadağ, “Yaptığımız araştırmalar sonucu Yahya Fırat’ın Köln gibi önemli bir kentte partimizi layığıyla temsil edeceğine kanaat getirdik” dedi. Oldukça neşeli bir ortamda geçen atama programında TDP Almanya Onursal Başkanı Yakup Peker de katıldı. TDP Köln Temsilcisi Yahya Fırat, teşekkür konuşmasında, “Bu onurlu görevi bana lâyık görenleri mahcup etmeyeceğim. Partimiz için elimden geleni yapacağım” dedi.

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