TD-IHK Türkiye Roadshow’u tamamlandı

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TD-IHK ekibi, Roadshow süresince KOBİ’lere yönelik Almanya’da yatırım yapma, şirket kurma, vergi düzenlemeleri, teşvikler, oturum izinleri ve vize süreçleri gibi konularda bilgilendirme seminerleri düzenledi. Program dahilinde katılımcılara Almanya’daki ticaret ağları ve tedarik zinciri süreçleri hakkında önemli bilgiler sunuldu. TD-IHK, Türk girişimcilerin Almanya pazarına güvenle adım atmaları için gerekli olan tüm adımları detaylıca anlatarak, iki ülke arasında daha güçlü ticari bağlar kurulmasına zemin hazırladı. Roadshow’un hem Almanya hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirten TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcilere Almanya’da yatırım ve iş yapma konusunda sunduğumuz desteklerle, ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz. Bu Roadshow, Türk iş dünyasının Almanya pazarına açılmasına büyük katkı sağladı” dedi.

Roadshow’un önemli bir durağı, 3 Ekim’de Ankara’da gerçekleşti. TD-IHK ekibi, Almanya Birliği Günü’nün 34’üncü yıl kutlamaları vesilesiyle Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Ekselans Sibylle Katharina Sorg’un davetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon, Almanya ve Türkiye iş dünyasını bir araya getirerek yeni iş birliklerinin temellerinin atılmasına vesile oldu. TD-IHK’nin 5 hafta süren ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliklerini artırmaya yönelik gezisi Togg ve Trendyol’un sponsorluğunda gerçekleşti.