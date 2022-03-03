Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Aydan Özoğuz’la görüştü

#Almanya Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz#TBMM Başkanı Mustafa Şentop#AVRUPADAN HABERLER
TBMM Başkanı Şentop, Aydan Özoğuz’la görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz’u kabul etti.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’teki makamında gerçekleşen kabulde, Almanya’da eylül ayında yapılan seçimlerin Almanya için hayırlı olmasını diledi. Seçimlerden sonra Meclis Başkanvekilliği’ne seçilmesinden dolayı da Özoğuz’u tebrik eden Şentop, Türkiye dışındaki ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da Türkiye kökenlilerin, göçmen kökenlilerin bu tür siyasi görevlerde bulunmalarından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye ile Almanya ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını kaydeden Şentop, “Sayın Merkel döneminde olduğu gibi aynı şekilde Türkiye-Almanya hükümetleri arasındaki ilişkilerin, diyaloğun güçlü bir şekilde süreceğine inanıyoruz” dedi.
Görüşmenin basına kapalı bölümünde de Şentop’un, Almanya’da meydana gelen ve çoğunlukla Türkleri hedef alan aşırı sağ saikli suç oranlarına dikkat çektiği ve resmi istatistiklere göre 2020’de, bu oranların bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini hatırlattığı bildirildi. Şentop’un, bu saldırılara karşı aktif caydırıcı tedbir alınması gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların spordan kültüre her alan kendilerini göstermelerinden gurur duyduğunu ifade eden Şentop’un, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize de değinerek, Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna’yı bir araya getirecek zemin aradığını vurguladığı bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz#TBMM Başkanı Mustafa Şentop#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna