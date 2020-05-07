Tazminat kararı temmuza kaldı

BEKLENTİLER ve tahminler, pilotun hastalığının tespit edilmemesi ve fark edilmemesinin Lufthansa’nın sorumluluğunda olmadığı, bu yüzden de şirketten tazminat talep edilemeyeceği yönündeydi. Ancak Essen 16. Sivil Mahkemesi’nde görülen davanın hâkimi Lars Theissen, mahkeme heyetinin tıbbi uçuş sertifikaların sorumluluğunun Federal Havacılık Dairesinin sorumluluğunda görme eğilimde olduğunu söylemesine rağmen davayı reddetmedi. Davacıların Lufthansa’dan tazminat alma umutları biraz kırılsa da nihai kararın 1 Temmuz’da çıkması bekleniliyor. Lufthansa, kazada ölen her bir kişi için yakınlarına 35 bin Euro ödedi. Ancak avukatlar bu parayı çok düşük buluyor. Bu yüzden de tazminat davası açıldı. Davacıların avukatı Elmar Giemulla, “Kurban yakınlarının acıları çok derin. Bu yükle yaşamak tazminat gerektirir. Düşük miktardaki tazminat ise tazminat değildir. Bu bir hakarettir” dedi.



BU ŞANSSIZLIK ÖNGÖRÜLEMEZDİ

Lufthansa’nın avukatı Rainer Büsken ise “Şirket pilotun hastalığını bilemez. Doktorların da bilgi vermeme sorumluluğu var. Böylesi bir şansızlık öngörülemezdi” sözleriyle yaşananlarda Lufthansa’nın bir sorumluluğunun ve ihmalinin bulunmadığını savundu. Duruşmayı izleyen kurban yakınları ise acılarının tazeliğini koruduğunu söylediler. Kazada lise öğrencisi kızını kaybeden bir anne, “Dışarıda insan yaşamını sürdürüyor. Ancak içten büyük yıkım yaşıyor” dedi. Kurban yakını başka bir kişi ise, “Ben artık kızgın değilim. Çünkü kızacak gücüm kalmadı” derken kızı, damadı ve torunu ölen bir başkası ise, “Benim için önemli olan sorumluların cezasını çekmesi” dedi.