Taze borca muhalefetten sert fren!

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilenlerin bu ay sonuna doğru yapacakları ilk oturumu beklemeden, yeni bir koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan CDU/CSU ile SPD’nin eski milletvekillerinin desteğiyle anayasada değişiklik yapılarak en az 800 milyar Euro alınması planlarına sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile Sol Parti kesinlikle karşı çıkarken, Yeşiller de destek vermekten yana olmadıklarını ilan etti. Federal Meclis’in bugünkü oturumunda borç freninin gevşetilmesi için anayasada değişiklikle ilgili olarak CDU/CSU ile SPD’nin, Yeşiller’in ve FDP’nin ayrı ayrı sunduğu üç ayrı yasa tasarısı önerisi tartışıldı. AfD’nin anayasa değişikliği ile ilgili tasarıların tartışılmasının gündeme alınmaması için sunduğu önerge, CDU/CSU, SPD, Yeşiller ve FDP tarafından reddedilirken, Sol Parti destek verdi.

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SERT TEPKİ GÖSTERDİLER

Yaklaşık 4 saat süren tartışmalarda AfD, Sol Parti ve BSW’li (Sahra Wagenknecht İttifakı) parlamenterler, CDU/CSU ve SPD’nin yeni seçilen milletvekillerinden oluşan Federal Meclis’in oturumlarını beklemeden anayasada değişiklik girişimine sert tepki gösterdiler. SPD ve Yeşiller’le oluşturdukları koalisyon hükümetini terk eden ve erken genel seçimlerde yüzde 5 barajını aşamadığı için yeni Federal Meclis’e giremeyen FDP de hem Şansölye Olaf Scholz’a hem de koltuğuna göz diken CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e ateş püskürdüler.

İŞİNİZ BAŞLAMADAN BİTTİ

AfD’li konuşmacılar, “Seçimler yeni yapıldı. Federal Meclis’in aritmetiği değişti. Siz seçmenin istemediği milletvekillerinin desteğiyle anayasada değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bu demokratik bir tutum olamaz” diyerek CDU/CSU ve SPD’nin tutumunu eleştirdi. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, “Almanya’da şimdiye kadar hiçbir bir başbakan adayı seçim öncesi verdiği sözleri Friedrich Merz gibi bu kadar çabuk unutmadı” diyerek CDU’lu liderine ağır suçlamalarda bulundu. “Friedrich Merz, seçim sonuçları işine gelmediği için eski milletvekillerinin desteğiyle anayasayı değiştirmek istiyor. Bu da onun karakterini gösteriyor. Biz ülkemizi güçlendirmek için sorumluluk üstlenmeye hazırız. Ama sizinle değil. Sizin zamanınız daha başlamadan bitti. Sizin sonunuz geldi. Siz hiçbir şey beceremezsiniz. Çünkü sizin prensiplerinin yok” diyerek suçlamalar yağdırdı.

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Sol Partili, BSW’li konuşmacıların yanı sıra FDP’li konuşmacılar da hem eski ortak SPD’ye hem de CDU ile CSU’ya ağır eleştirilerde bulundu. FPD’nin eski Genel Başkanı ve eski Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, borç frenin gevşetilmesine kararlı bir şekilde 3 yıl boyunca karşı çıktığını ve bu yüzden de SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonun dağıldığını belirtirken, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e “genç nesillerin yükünü artıracak ve geleceklerini karartacak bu planlardan vazgeç” çağrısında bulundu.

‘BU TUTUMA KARŞIYIZ’

Yeşiller de CDU/CSU ve SPD’nin 500 milyar Euro’su alt yapı yatırımlarına dönük olmak üzere en az 800 milyar Euro taze borç alınması planlarına tepki gösterdi. Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge, Friedrich Merz’e yönelerek “Geçen sene biz de önerdik borç freninin gevşetilmesini. Ama siz bizim önerimizi hep reddettiniz. Çünkü siz ülkenin değil, kendi çıkarlarınızı ön planda tuttunuz. ‘Dünyanın durumu değişti’ diyorsunuz. Dünyanın durumu geçen yıl da değişikti. Ama o zaman siz yanaşmadınız. Şimdi başbakan olmak için değişiklik istiyorsunuz anayasada. İşte bu tutuma karşıyız” dedi.

KAPIMIZ AÇIK

Yeşiller Eş Başkanı Felix Banaszak da, müstakbel ortakların taze borç planlarına tepki gösterdi. Kendilerine iklim korunması için 50 milyar Euro ek bütçe sözü veren Friedrich Merz’e görüşmeler için kapılarının açık olduğunu, ancak özellikle genç nesillerin yükünü altından kalkılmayacak şekilde artıracak miktarda taze borç alınmasına karşı olduklarını da vurguladı. AfD ile Sol Parti’nin başvurularını anayasa değişikliğiyle ilgili gelecek hafta salı günü yapılması öngörülen oylamanın iptal edilmesi başvurularının Federal Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlamaması halinde oylama yapılacağı da yinelendi.