TAYSD’den anlamlı ziyaret!

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TAYSD Başkanı Necmiye Öztürk ve yöneticilerin yanı sıra dernek üyesi gönüllü annelerin oluşturduğu 26 kişilik grup, başta Anıtkabir olmak üzere Ankara’da çeşitli mekânları ziyaret etti. Zafer Anıtı ve Anafartalar Çarşısı ile Ankara turuna başlayan TAYSD grubu, kültür gezisinin ikinci gününde Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir komutanlığından görevlendirilmiş askerler eşliğinde Dernek Başkanı Necmiye Öztürk, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve hatıra defterine mesajını yazdı. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret eden TAYSD grubu, kendilerini Meclis’te ağırlayan Karabük milletvekili Ali Keskinkılıç ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Necmiye Öztürk ve gönüllü anneler, Ankara gezisini aralarında Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi mekânları ziyaret ederek, kültür gezisini tamamladılar.



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ANNELER MEMNUN KALDI

Dernek Başkanı Necmiye Öztürk, Ankara gezisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Geçmişte eşimle beraber hem Anıtkabir’i hem de Meclis’i ziyaret etmiştik. Bu sefer heyet olarak ziyaret etmemiz ve törenle Ata’mızın mozolesine çelenk bırakmamız, haliyle hepimizi etkiledi ve mutlu etti. Dernek olarak uzun süredir düşündüğümüz Anıtkabir ve Meclis ziyaretimizi gerçekleştirdiğimiz için, grubumuzda yer alan tüm gönüllü anneler memnun ve mutlu oldular. Bağış gönderdiğimiz deprem bölgesini ziyaret etmiş, İstanbul ve benzer kent ziyaretlerimiz olmuştu, lakin Ankara ziyaretimiz daha bir farklı ve anlamlı oldu.”

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