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Tayfun Korkut’a tam not

#Almanya#Bundesliga#Tayfun Korkut
Tayfun Korkut’a tam not

Bundesliga’da sürpriz bir kararla başkent takımı Hertha BSC’nin başına getirilen Tayfun Korkut, ilk antrenmanında futbol basınından tam not aldı.

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TAYFUN Korkut’un hafta içindeki ilk antrenmanında enerjik göründüğü ve futbolculara daha net açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Futbolcularından, maç esnasında daha aktif top talep etmelerini isteyen Korkut’un, öncelikli olarak şu ana kadar ligde 27 gol yiyen Hertha’nın zayıf savunmasını kapatacağı belirtiliyor. Tayfun Korkut’un ilk antrenmanına katılan takım menajeri Fredi Bobic de futbolculara hitaben bir konuşma yaptı. Bobic, daha fazla disiplin ve birliktelik beklediğini belirtti.

Tayfun Korkut’a tam not

Tayfun Korkut, 2017’de Leverkusen’in başına geçti ve küme düşme tehlikesindeki takım sezon sonunda ligde kalmayı başardı. Bayer Leverkusen Spor Direktörü Rudi Völler, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut’tan övgüyle bahsetti. Völler, “Çok fazla sakatlık yaşadığımız çok zor bir durumda, Tayfun güzel ve net bir konuşma ile takımı yönetmeyi başardı. Onun altında o kadar puan alamasak da kısa sürede bizimle işini iyi yaptı ve daha sonra Stuttgart’ta takımı ilerletebileceğini gösterdi” dedi.

 

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#Almanya#Bundesliga#Tayfun Korkut

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