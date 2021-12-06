Tayfun Korkut, ilk maÃ§Ä±nda kazanamadÄ±

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Almanya Bundesliga'nÄ±n 14. haftasÄ±nda Stuttgart ile Hertha Berlin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. MÃ¼cadelede Stuttgart 2-0 Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen, Hertha Berlin pes etmeyerek 2-2'yi buldu ve sahadan bir puanla ayrÄ±ldÄ±.Â MaÃ§ Baden-WÃ¼rttemberg eyaletindeki korona Ã¶nlemleri nedeniyle Ã§ok az sayÄ±da seyirci Ã¶nÃ¼nde oynandÄ±.SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Herthaâ€™nÄ±n TÃ¼rk kÃ¶kenli futbolcusu Suat Serdar maÃ§ta yer almadÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmada Stutgart'Ä±n golleri, 15. dakikada Omar Marmoush ve 19. dakikada Philipp FÃ¶rster kaydetti. Hertha Berlin'in golleri ise 40. dakikada ve 76. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.Â

Tayfun Korkut, maÃ§ sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "2-0'lik geriden takibin ardÄ±ndan oynamaya devam etikleri ve 2-2'lik bir beraberliÄŸi hak ettikleri iÃ§in takÄ±mÄ±ma iltifat etmeliyim. En Ã§ok da geriden gelip tÃ¼m oyun alanlarÄ±nda olmamÄ±z beni en Ã§ok mutlu etti. ÃœÃ§ puan da hak edilmiÅŸti. Ancak baÅŸlangÄ±Ã§tan memnunum" dedi. Tayfun Korkut, maÃ§Ä±n ilk dakikalarÄ±nda iki gol geride olmalarÄ±nÄ±n dezavantaj olduÄŸunu kaydetti.Bu sonucun ardÄ±ndan Stuttgart, 6 puana yÃ¼kseldi. Herta Berlin ise yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Tayfun Korkut yÃ¶netiminde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta sahadan eÅŸitlikle ayrÄ±ldÄ± ve puanÄ±nÄ± 7'ye Ã§Ä±kardÄ±. Ligin bir sonraki haftasÄ±nda Stuttgart, Wolfsburg deplasmanÄ±na konuk olacak. Tayfun Korkut'lu Hertha Berlin ise kendi sahasÄ±nda Arminia Bielefeld ile karÅŸÄ±laÅŸacak.