Tavuk kümesinde bulduğu araba Maradona'ya ait çıktı

Diego Maradona'nın 1982'de satın aldığı ilk arabası bir koleksiyoner tarafından çiftlikte bulundu. Infobae sitesinde yer alan habere göre; araba koleksiyoncusu Martin Varrone, Arjantin efsanesi Maradona'nın ilk arabasını bir tavuk kümesinde bulup satın aldı. Arabayı onardıktan sonra 300 bin euro fiyat biçen Varrone, arabayı buluş hikayesini paylaştı:

"Bir arkadaşım bana, tavuk kümesinde bulduğu ve Maradona'ya ait olduğunu söylediği bir arabadan bahsetti. Oraya gittim. Tavuk kümesinde, üzerine tavukların tünediği bir Fiat 128 vardı. Evraklar arabanın Maradona'ya ait olduğunu doğruluyordu. Arabayı kümesten çıkarıp sicilini araştırdım. Dosyalarını buldum. Araba, Maradona tarafından Barcelona'ya transfer olmadan hemen önce 1982'de alınmıştı. 1984'te araba satılmış ve birçok kişinin elinden geçmişti. Ta ki sonu bir tavuk kümesi olana kadar. Daha sonra arabayı ben satın aldım."

Arabaya 300 bin euro değer biçen Varrone'nin satışa istekli olmadığı da kaydedildi.