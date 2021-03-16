Tauber siyaseti bırakıyor

YAKLAŞIK 3 yıl önce geçirdiği bağırsak hastalığı nedeniyle ölümün eşiğinden dönen CDU eski genel sekreteri Peter Tauber, Paskalya tatili sonrasında Federal Savunma Bakanlığı Müsteşarı görevini bırakacağını açıkladı. Geçen yıl ekim ayında, bu yıl yapılacak seçimlerde milletvekilliği için adaylığını koymayacağını da duyuran Tauber, seçimleri beklemeden milletvekilliğinden de ayrılacağını açıkladı. Parti içinde liberal görüşleriyle tanınan ve çifte vatandaşlığa destek veren Tauber, iki kez bağırsak ameliyatı geçirdi. Ancak hastalığı bir türlü iyileşmeyen Tauber’in bir kez daha ameliyat olması gerektiği ve uzun bir tedavi sürecine gireceğini kaydedildi. 1992 yılında CDU’ya üye olan Peter Tauber, 2013-2018 yılları arasında partisinin genel sekreteri olarak görev almıştı.