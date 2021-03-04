Tatort kadın ve neonazi cinayetleriyle nefes kesecek!

GEÇTİĞİMİZ yıllardaki başarılı oyunculuğuyla birçok farklı ödüle layık görülen Almila Bağrıaçık, televizyon ve sinema fimlerinin aranan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Başrolünde oynadığı ‘Tatort’ dizisinde işlenen konuyu değerlendiren Almila Bağrıaçık, Hanau ve Halle saldırılarından sonra bu konuyu daha yoğun incelediğini kaydetti. 2020 yılında Berlinale’de kırmızı halı üzerinde meslektaşlarıyla birlikte düzenledikleri bir eylemle konuya dikkat çekmek istediklerini kaydeden Almila Bağrıaçık, “Bu konunun Tatort’ta işlenmesini çok önemli. Tatort ile milyonlarca insana ulaşıyoruz ve bu da bu konu üzerinde bilinçlenme sağlaması açısından önemlideydi” dedi. ‘KADIN DÜŞMANLIĞI ŞAŞIRTMADI’

Almila Bağrıaçık, senaryonun çok etkileyici olduğunu ve konunun çok profesyonelce işlendiğini kaydederken, “İnternet sitelerindeki kadın düşmanlığı beni şaşırtmadı. Çünkü bu konu daha dün ortaya çıkmadı. Ancak bu nefretin kaynağı ve bununla nasıl mücadele edileceği gibi konular çok ilgimi çekiyor” diye konuştu. KIEL’DE GEÇİYOR

ARD televizyonu adına NDR tarafından çekilen Tatort’un bu bölümü Kiel’de geçiyor. Bir gece kulübünde işkence görüp, tecavüze uğramış bir kadın cesedi bulunur. İlk başta gözaltına alınan zanlının kadın düşmanı motifle cinayet işlediği düşünülür. Ancak olay mahallinde görülen ‘14’ rakamı cinayeti soruşturan başkomiserin dikkatini çeker. Yapılan araştırmada 14 rakamın ABD merkezli aşırı sağcı neonazilerin sembolü olduğu ortaya çıkar. Cinayet soruşturmasının seyri değişir. Alman televizyon dünyasının efsane dizisi olan ve 1970’lerden bu yana aralıksız devam eden Tatort’un bu bölümde oyuncu Axel Milberg’in ‘Klaus Borowski’ karakterini, Türkiye kökenli oyuncu Almila Bağrıaçık ise ‘Mila Şahin’ karakterini canlandırıyor.

Tatort’un ‘Borowski ve beyaz erkeklerin korkusu’ adlı bölümü 7 Mart Pazar akşamı saat 20.15’te ARD’de yayınlanacak.