Tatilin sonu kâbus oldu... Sakın kaybetmeyin!..

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27 Temmuz’da Almanya’nın Stuttgart kentinden yola çıkan Resul Zengin ve ailesi, yıllık izinlerini Türkiye’ye geçirdi. Güzel bir tatilin ardından dönüş için tekrar yola çıkmaya hazırlanan aile büyük bir sorunla karşılaştı. Resul Zengin, oturum kartının olmadığını, kaybettiğini fark etti. Almanya’da sürekli oturumu bulunan Resul Zengin, İstanbul’daki Alman Konsolosluğu’ndan bir belge almak istedi. Ancak konsolosluk görevlileri Zengin’e bir kâğıt vererek randevu alması gerektiğini söylediler. İlk gün telefonla konsolosluğa ulaşmaya çalışan Zengin, sürekli oturumu olduğu için vizeye ihtiyacı olmadığını ifade etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumunu Almanya’daki belediyeye mail atan Zengin, belediye yetkililerinden de belirsiz bir yanıt aldı.

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RANDEVU OLMADAN OLMAZ

Konsolosluğun 10 gün (9 Eylül) sonrasına randevu verebileceğini öğrenen Zengin, ailesiyle birlikte bu durumu bir konsolosluk yetkilisine anlatmaya çalıştı, fakat yine başarılı olamadı. Bu süreçte, Türkiye’deki tanıdıklarından ve milletvekillerinden de yardım isteyen Zengin, konsolosluktan olumlu bir yanıt alamadı. Belge almak için tekrar konsolosluğa giden Zengin, belediyeden gelen şifreli belgeyi göstermeye çalıştı ancak korumalar görüşme yapamayacağını söyledi. Korumaları ikna etmeye çalışan Zengin, sonunda pasaportunu ve belgesini bir konsolosluk memuruna göstermeyi başardı, fakat yine de randevu almadan işlem yapılmayacağı yanıtını aldı.

İTALYA ÜZERİNDEN ALMANYA

Zengin, sonuçsuz kalan bu çabaların ardından Almanya’daki arkadaşlarından da yardım talep etti ve sonunda belediyenin belgesiyle dönebileceği yanıtını aldı. Ancak yine de bu tavsiyeye güvenemedi ve “Sürekli oturum kartı olmadan gümrükten geçebilir miyim?” diye birçok kişiye sormaya başladı. Farklı gurbetçilerden Yunanistan üzerinden geçiş yapabileceği tavsiyesini alan Zengin, nihayetinde Almanya’daki bir Türk milletvekilinin önerisiyle ‘yabancılar şubesinden belge’ istedi. Son çare olarak polis olan Yunan bir arkadaşından İpsala’dan geçişte sorun yaşayıp yaşamayacaklarını öğrenmeye çalışan Zengin, Yunanistan üzerinden İtalya’ya giderek uzun bir yolculuğun ardından Almanya’ya dönmeyi başardı.

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‘KORUMALARI GEÇEMEDİK’

Almanya’ya döndükten sonra iki gün boyunca yorgunluktan kendine gelemediğini belirten Resul Zengin, Alman Konsolosluğu’nun acil ve insani durumlar için daha hızlı çözüm yolları bulması gerektiğini ifade etti. “Köpekli korumaları geçemedik. Aman kartınızı kaybetmeyin” diyen Zengin, yaşadığı bu çile dolu süreci anlatarak benzer durumların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.