Tatile ara ver Berlin’e dön

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FEDERAL Maliye Bakanı Christian Lindner’in (FDP) bazı birimlere aktarılan ödemelerin, devreye sokulan uzmanların anayasa ile bağdaşmadığı değerlendirilmeleri nedeniyle 2025 bütçesinde 5 milyar Euro boşluk meydana geldiğini açıklaması üzerine CDU/CSU harekete geçti. Başbakanlık koltuğuna göz diken CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle koalisyonunun dağılacağından hareket ederek erken seçim hesapları yaparken, CSU, Şansölye Scholz’u kararsız tutumu nedeniyle ülkeyi çıkmaza sürüklemekle suçladı. CSU Genel Sekreteri Martin Huber, “Scholz nerde? Hükümet ortakları herkesin gözü önünde birbirlerini yiyor. Şansölye Scholz ortalıkta yok. Federal Anayasa Mahkemesi, pandemi giderleri için öngörülen ancak harcanmayan paraların 2025 yılı bütçesinde başka birimlere aktarılmasını anayasaya aykırı buldu. Böyle olduğu halde aynı bütçede başka hatalar da yapıldığı ortaya çıktı. Bunun ilk etaptaki sorumlusu Başbakan Scholz’dur” dedi. Ortaklar arasında bu denli tartışmalar yaşanırken, Şansölye Scholz’un tatil yapmasının vatandaşa saygısızlık olduğunu belirten Huber, “Şansölye Scholz tatile ara verip zaman kaybetmeden Berlin’e dönmeli. Ortakları yola getirecek bir tutum sergilemeli. Yeter artık demeli” diye konuştu.

CSU Genel Sekreteri Martin Huber

Federal Maliye Bakanı Christian Lindner

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‘YÖNETME YETİLERİ YOK’

Bavyera Maliye Bakanı Albert Füracker (CSU) de koalisyon hükümetine ağır suçlamalarda bulundu: “Önce 2025 bütçesinde uzlaşmaya varmak için uzun süre pazarlık ettiler. Aylar sonra uzlaşmaya varıldığını ilan ettiler. Şimdi de bilerek yapılan hatalar yüzünden yeniden biberlerine girdiler. Belli ki, bunların ülkeyi yönetme yetisi yok.” SPD Eş Başkanı Saskia Esken de uzmanlar tarafından hazırlanan bütçeyle ilgili raporların içeriği konusunda kendilerine bilgi vermeden Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in televizyon kanallarında açıklama yapmasını eleştirdi. Lindner’i bu konuda dürüst davranmamakla suçladı. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı da Andreas Audretsch da ortaklaşa aldıkları kararları Lindner’in tek taraflı iptal ettiğini ileri sürdü ve “Madem öyle, Lindner şimdi mantıklı çözüm önerileri getirsin” çağrısında bulundu.