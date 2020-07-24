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Avrupa
Ali VARLI, BELİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 24.07.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Tatilden dönene, havaalanında ücretsiz test imkânı

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Tatilden dönene, havaalanında ücretsiz test imkânı
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Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile 16 eyaletin sağlık bakanı, telekonferans yöntemiyle ‘Sağlık Bakanları Konferansı’ düzenledi. Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı’nın başkanlık yaptığı konferansta, riskli ülkelerden dönen tatilcilere havaalanlarında test imkânı sunulması kararı alındı.

KONFERANSIN ardından kararla ilgili açıklama yapan Kalaycı, “Riskli ülkelerden dönenlere havaalanlarında test yaptırabilecekleri bildirilecek. Testler, fiziki uygunluğu olan tüm havaalanlarında yapılabilecek” dedi. Alınan karar Türkiye’den dönenleri de kapsayacak. Son dönemde bazı eyaletlerde vaka sayılarının gözle görülür şekilde attığına dikkati çeken Bakan Kalaycı, “Almanya’da ikinci dalganın yaşanmaması için riskli ülkelerden geleceklere yapılacak test en önemli önlemlerden biri olacak. Test sonucu negatif çıkanlar 14 günlük ev karantinasına girmeyecek. Riskli olmayan ülkelerden dönen tatilcilerin ise 72 saat içinde test yatırıp ilgili birimlere bildirmesi gerekecek” dedi.
Testler zorunlu olmayacak, herhangi bir ücret alınmayacak. Konferansta, riskli ülkelerden gelenlerin havaalanlarında zorunlu teste tabi tutulması gündeme alındığı, ancak hukukçuların zorunlu testin anayasaya aykırı olduğu yönünde görüş bildirmesi üzerine vazgeçildiği öğrenildi.

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