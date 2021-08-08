Tatilden dönen, aşı olsa bile test yaptırsın

TATİLDEN dönenlere testin yaygınlaştırılmasını isteyen Birlik Başkanı Frank Ulrich Montgomery, aşı olanların ve iyileşenlerin bile test yaptırarak Almanya’ya girişine izin verilmesini önerdi. Montgomery, Almanya’da aşı yaptıranların sayısının giderek azaldığına dikkati çeken Montgomery, Robert Koch Enstitüsü verilerine göre iki aşısını da yaptıran 42 milyon kişiden şu ana kadar 7 bin 500’ünün yeninden koronaya yakalandığının tespit edildiğini ifade ederken, bu nedenle yurt dışına tatile gidenlerin de dönüşte test yaptırmalarını istedi. Montgomery, “Tatili finanse edebilen bir kişi hızlı testi de ödeyebilir” dedi.

AŞI YAPTIRANLARIN HAKLARI

Öte yandan Federal Meclis CDU/CSU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, aşılama oranının artırılması konusunda değişim gerektiğini belirtti. Brinkhaus, tartışmaya diğer açıdan yaklaşılması gerektiğini ifade ederken, asıl sorulması gereken sorunun “Aşı olmayanların, aşı olanların hayatını nasıl kısıtladığı” olması gerektiğini kaydetti. Kamuoyunda tartışmaların odağında aşı zorunluluğu olduğunu ifade eden Brinkhaus, aşı yaptıranların haklarının göz ardı edildiğine dikkati çekerek, “Ben şu sıralarda aşı yaptıranların aşı yaptırmayanlara tepkili olduğunu görüyorum. Aşı yaptırmak isteyenler üstelik bir de ertesi gün kendilerini iyi hissetmeme ihtimalini göze alarak randevu alıp zaman harcayarak aşı yaptırıyor. Ancak buna rağmen özgürlüklerini tam yaşayamıyorlar” dedi. Brinkhaus, gelecek dönemde otel, bar, restoran gibi kapalı mekânlara sadece aşılı olanların girebileceğine inandığını söyledi.