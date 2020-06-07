‘Tatilde hastalanan Almanlar için uçak kalkmayacak’

MAAS, gazetenin, “Yakın zamanda Türkiye’ye seyahati önerecek misiniz?” sorusuna ise, “Benim işim seyahat önermek değil. İlgili ülkelerdeki durumu nasıl değerlendirdiğimiz hakkında temel bilgiler ve uyarıları paylaşıyoruz. İnsanlar kendileri için doğru sonuçları çıkaracak ve nerede tatil yapacaklarına kendi karar verecek kadar akıllılar. Ancak tatilde hastalanan olursa her durumda onu Almanya’ya getireceğimizi kimse düşünmesin. Elbette yurt dışı temsilciliklerimiz acil durumlarda yardım edecek, konsolosluklarımız destek olacak. Ancak Alman hükümeti tatilcileri Almanya’ya getirmek için uçaklar kaldırmayacak” cevabını verdi.

George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünden sonra çıkan gösterilerle ilgili daha önce yaptığı açıklamada ABD’yi, “Yangına benzinle gitmeyin” sözleriyle uyaran Maas, “Irkçılığın sadece ABD’nin sorunu olduğunu iddia edemeyiz. Almanya’da 30 bin aşırı sağcı yaşıyor. Bizde de ırkçı saldırılar yaşanıyor. Siyah insanlara ayrımcılık yapılıyor. Yahudilerin kafasındaki kipalar zorla alınıyor. Biz önce kendi kapımızın önünü süpürmeliyiz. Irkçılık sadece ABD’nin sorunu değil” dedi.