Tatilciye kötü haber

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 eyalet sağlık bakanının bir araya geldiği Sağlık Bakanları Konferansı’nda, tatilden dönenlere yapılan test uygulamasının 30 Eylül’e kadar uzatılması istendi. İki doz koronavirüs aşısı yaptıran veya enfeksiyon geçirdikten sonra iyileşenler ise testten muaf olacak. Ancak her iki grubun da belgelerinin süresinin 6 ayı geçmemesi gerekiyor. Alınan karar tatilcileri zor durumda bırakacak. 30 Eylül’e kadar uzatılması planlanan şu andaki uygulamaya göre riskli tatil bölgelerinden gelenler için test ve 10 günlük karantina kuralı devam edecek. Almanya geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi yüksek riskli bölge statüsünden riskli bölge statüsüne indirgemişti. AŞI OLSA BİLE 14 GÜN KARANTİNA

Geçerli kurala göre tatil dönüşü 5’inci günde yapılacak PCR testinin negatif olması durumunda karantina sona erecek. Aşı olmayanlar uçağa binmeden negatif test sonucunu ibraz etmek zorunda kalacak. Ayrıca Almanya havalimanlarındaki geçen yıl açılan test merkezleri de kaldırılacak. Virüs varyantı ilan edilen ülkelerden dönenler ise negatif test yaptırmalarına rağmen 14 gün karantinada kalacak ve karantina süresi kısaltılmayacak. Robert-Koch Enstitüsü’nün duyurduğu riskli, yüksek riskli, virüs varyantlı veya yüksek insidans değeri olan ülkelerden gelenler ayrıca ‘Digitalen Einreiseanmeldung’ adı verilen dijital kayıt sistemi üzerinden ülkeye girişlerini bildirmek zorunda.