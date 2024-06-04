Tatilcileri iflas endişesi sardı!

ALMAN Dışişleri Bakanlığı yönetiminde bir kriz masası oluşturdu. Kriz Masası, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ve Alman Seyahat Güvence Fonu ile birlikte çalışarak tatilcilerin yurt dışında zor durumda kalmaları halinde evlerine dönmelerine yardımcı olacak. Seyahat sigortası fonu, tatilcilerin otellerinden ayrılmak zorunda kalmaması veya havaalanlarında mahsur bırakılmaması için çalışıyor. Alman turizm endüstrisi tarafından organize edilen ve Federal Adalet Bakanlığı tarafından denetlenen fon, seyahat grubu Thomas Cook’un Eylül 2019’da iflas etmesinin ardından kurulmuştu. O dönemde sigorta şirketi, sorumluluk sınırlaması nedeniyle masrafların sadece bir kısmını geri ödemiş ve devlet ise milyonlarca Euro ödeyerek devreye girmişti.
HER TÜRLÜ ÇABA GÖSTERİLECEKFTI
, yasal zorunluluk gereği 3-5 Haziran tarihleri arasında paket turlar dahil ücreti ödenmiş tatillerin de iptal edilmek zorunda olduğunu belirtti. Ödemesi yapılmış olan tatiller için tazminatın DFRS tarafından ödeneceği kaydedildi. FTI’nin, 6 Haziran günü başlayan paket turlar için ise planlandığı gibi seyahatlerin gerçekleşmesi için ‘her türlü çabayı’ göstereceği ifade edildi. Bunun mümkün olmaması halinde, DFRS tarafından teminat sağlanacağı kaydedildi. Ancak bu fon yasal olarak sadece paket tatillerden sorumlu. Paket turu yerine sadece otel rezervasyonlarının ve diğer bireysel hizmetlerin zararı fon tarafından karşılanmayacak.
YASAL DÜZENLEMELERDE KAFALAR KARIŞIK
Ayrıca FTI üzerinden yapılan bir paket turun iptal edilmesi halinde, seyahatin başka bir tur operatörüyle yeniden rezerve edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Bu durumda olanların, FTI ile rezerve edilen tatili, başka bir tür operatöründen tekrar rezervasyon yaptırıp ödeme yapmaları ve Seyahat Güvenlik Fonu’ndan maddi tazminat almayı beklemeleri gerekiyor. Ancak yasal düzenlemelerin nasıl uygulanacağı konusunda kafalar karışık. Münih Yerel Mahkemesi’nin geçici iflas yöneticisi olarak görevlendirdiği avukat Axel Bierbach’ın bu meselelerin çözümü için çalışacağı belirtildi. FTI’nin iflas başvurusuyla birlikte 5vorFlug, BigXtra ve araç kiralama markaları DriveFTI ve Cars and Camper ile rezerve edilen hizmetler de etkilendi. Yaklaşık 11 bin kişiyi istihdam eden FTI Group, koronavirüs pandemisi sırasında zor durumda kalmıştı. Şirket devlet fonlarıyla desteklenmek zorunda kaldı ve Ekonomik İstikrar Fonu’ndan (WSF) toplam 595 milyon Euro aldı. Basında çıkan haberlere göre, FTI şimdiye kadar bunun sadece küçük bir bölümün geri ödedi.