Tatilcileri iflas endişesi sardı!

Haberin Devamı

ALMAN Dışişleri Bakanlığı yönetiminde bir kriz masası oluşturdu. Kriz Masası, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ve Alman Seyahat Güvence Fonu ile birlikte çalışarak tatilcilerin yurt dışında zor durumda kalmaları halinde evlerine dönmelerine yardımcı olacak. Seyahat sigortası fonu, tatilcilerin otellerinden ayrılmak zorunda kalmaması veya havaalanlarında mahsur bırakılmaması için çalışıyor. Alman turizm endüstrisi tarafından organize edilen ve Federal Adalet Bakanlığı tarafından denetlenen fon, seyahat grubu Thomas Cook’un Eylül 2019’da iflas etmesinin ardından kurulmuştu. O dönemde sigorta şirketi, sorumluluk sınırlaması nedeniyle masrafların sadece bir kısmını geri ödemiş ve devlet ise milyonlarca Euro ödeyerek devreye girmişti.