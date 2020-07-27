Tatilcilere ‘zorunlu test’ tartışması

KORONA vakalarının yükselişe geçtiği Almanya, ikinci dalga korkusu yaşarken, tatil dönüşünün başlamasıyla tatilcilerin daha çok virüs getireceği ve vakaların çok daha artacağı endişesi taşıyor. Sağlık bakanlarının riskli ülkelerden dönen tatilcilere havaalanlarında gönüllü ve ücretsiz test kararı yeterli bulunmadı. Testin Almanya’nın riskli ülke listesindeki ülkelerden dönen tatilciler için zorunlu hale getirilmesi isteniyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’dan sonra siyasetçiler arasında testin yasal olarak zorunlu kılınması talepleri yükselmeye başladı. Hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Grup Başkanı Alexander Dobrindt, zorunlu test için mevcut yasalar elvermiyorsa, uygun yasal bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

TABU OLMAKTAN ÇIKMALI

Federal Sağlık Bakanı Spahn test mecburiyetini savunurken, ancak bunun birey özgürlüğüne müdahaleye girdiği için önünde büyük yasal engeller olduğuna dikkat çekmişti. Muhalefet partisi FDP Genel Başkanı Christian Lindner test mecburiyetinin tabu olmaktan çıkması gerektiğini vurguladı. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti sağlık politikaları sözcüsü Karl Lauterbach da mecburi testi savundu. Avusturya, İspanya, İyalya ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerinde de korona vakalarının yükselişe geçmesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) havaların soğumasıyla virüsün enfeksiyon riskinin artacağı açıklamaları, yeniden virüs başlangıcındaki önlemlere geri dönüleceği korkularına yol açtı. Ekonomi uzmanları ikinci kez sıkı korona önlemlerine dönülmesinin ekonomik krizi çok daha artıracağı ve halkın bunu kabul etmeyeceği uyarısında bulundu.