Tatilcilere korona testi başlıyor

ALMANYA riskli ülke ve bölgelerden tatilden dönenlere korona testi mecburiyetine bu hafta başlıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, test mecburiyeti uygulamasının bu hafta yürürlüğe gireceğini açıkladı, ancak tam bir tarih vermedi.

ARD/ZDF kanalına konuşan Sağlık Bakanı Spahn, “İlk taslaklar hazır” dedi. Eyaletlerle bu konuda müzakerelerin sürdüğünü belirten Spahn, havaalanları ve tren istasyonlarında test mecburiyetinin iyi işlemesi için eyaletlerle iyi bir taslakta anlaşmaları gerektiğini vurguladı.

Mecburi teste başlayıncaya kadar riskli ülkelerden gelen tatilciler için 14 gün karantina mecburiyetinin geçerli olduğunu söyleyen Spahn, ayrıca Almanya’da ülkeye girişten 72 saat içinde ücretsiz test yaptırma imkânı bulunduğunu vurguladı.





BİR KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Bakan Spahn, riskli ülkelerden dönenler için test hazırlığının niçin önceden yapılmadığı sorusuna, önce test kapasitesinin hazır olması gerektiği cevabını verdi. Şimdi haftada 1.2 milyon test kapasitesine sahip olduklarını belirten Spahn, bunun yarısının kullanıldığını kaydetti.

Almanya’nın birçok hava limanında tatilciler için gönüllü ücretsiz test imkânı bulunuyor. Hafta sonu itibariyle Leipzig ve Dresden havaalanları da test merkezlerini açtı. Leipzig’de hafta sonu 600, Dresden’de 500 kişi test yaptırdı. Leipzig havaalanında bir ailenin üç ferdinde koronavirüs testi pozitif çıktı.





OTOBANDA TEST

Bavyera Eyaleti ise Balkan ülkeleri ve Türkiye’den arabayla tatilden dönenler için Avusturya sınırında 3, 8 ve 93 No’lu otobanlarda dinlenme tesislerinde üç test istasyonu kurdu. Eyalet Sağlık Bakanı Melanie Humml, izincilerin çok sorumlu davrandığını ve 18 bin kişinin test yaptırdığını açıkladı. Münih ve Nürnberg tren istasyonlarında da test merkezlerinde gönüllü testler yapılıyor.





AĞIR CEZA

Hafta sonu çoğunluğu aşırı sağcılardan oluşan korona karşıtı gösteride maske takılmaması ve kurallara uyulmamasının yankıları sürüyor. 20 bin kadar göstericinin korona kurallarını protesto ettiği gösteri pazartesi günü hükümetin basın toplantısının da gündemini belirledi. Hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, “Görüntüler kabul edilemez” dedi ve göstericilerin gösteri özgürlüğü hakkını kötüye kullandığını eleştirdi. Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Steve Alter de, göstericileri sadece kendi sağlıklarını değil, başkalarının da sağlığını tehlikeye atmakla suçladı. Almanya Belediyeler Birliği gösterilerde korona kurallarına uymayanlara çok daha ağır para cezaları verilmesini talep etti. SPD’nin Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu Başkanı Aziz Bozkurt’un Twitter paylaşımı ise çok tartışma yarattı. Bozkurt, “Bu yaşamı tehlikeye atanların sınır dışı edilebilmelerini sağlayan sert yasalar talep ediyorum. Nereye olursa olsun, yeter ki benim ülkemden gitsinler” mesajını paylaştı.