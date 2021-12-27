Tatil yolunda feci kaza

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KAZA, Çay ilçesi Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kökten ailesi Belçika’dan yılbaşı tatili geçirmek için Emirdağ ilçesine gitmeye karar verdi. Hafta sonu önce uçakla Antalya’ya inen aile burada kiraladıkları 07 AJE 062 plakalı araçla Emirdağ’a doğru yola çıktı. Baba Arif Kökten’in kullandığı otomobil Çay ilçesine bağlı Kadıköy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye varan ekipler hurdaya dönen araç içerisinde baba Arif, anne Sultan ve ailenin 7 yaşındaki çocukları Muhammed Ali Kökten’i yaralı olarak çıkararak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Sultan Kökten’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, baba Arif Kökten’in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.