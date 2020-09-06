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BERLİN
Haber Giriş: 06.09.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

‘Tatil keyfini Almanya’da çıkarın!’

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‘Tatil keyfini Almanya’da çıkarın!’
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Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn devam eden salgın nedeniyle sonbahar ve Noel tatillerinde Almanya’da kalınması yönünde çağrı yaptı.

Federal Sağlık Bakan Jens Spahn, “Tatillerin riskler içerdiğini, tatilcilerin Almanya’ya virüs getirdiği görüldü. Tatilcilerin dönüşünde virüsü kontrol altına almak için çok çaba sarf edildi. Sonbahar ve kış tatillerinde hep birlikte virüse karşı mücadele edip galip gelebiliriz. Her iki tatil döneminde de çok uzaklara gidilmemeli. Tatilin keyfi Almanya’da çıkarılmalı. Hepimizin, özellikle de sağlık alanında çalışan görevlilerin işi böylece daha da kolaylaşır” dedi. Spahn önümüzde altı ay içinde korona ile yaşama konusunda herkesin daha dikkatli olacağına inandığını da belirtti.

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