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Tatil bitti, bütçe tartışması başladı

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#ALMANYA#BÜTÇE#AVRUPADAN HABERLER
Tatil bitti, bütçe tartışması başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:59

Almanya’da parlamentonun yaz tatili biter bitmez bütçe tartışmaları da yeniden gündeme yerleşti. Ana muhalefet CDU/CSU, koalisyon hükümetine, 2025 yılı bütçe tasarısında Sayıştay’ın raporunda yer alan anayasa ile bağdaşmama riski bulunan düzenlemelere yer verilmemesi uyarısında bulundu.

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CDU/CSU Federal Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde alınan kredilerin 2025 yılı bütçesinde başka alanlara aktarılmasının anayasaya aykırı bulunduğu hatırlatılırken, benzer hataların tekrarlanmaması istendi. Açıklamada, 2025 yılı bütçesinde hâlâ 12.5 milyar Euro’ya yakın bir boşluk bulunduğuna işaret edilirken, hükümetin bunu nereden karşılayacağını açıklaması istendi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Mathias Middelberg, taze borç alınmaması için borç freninde direnen Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e bütçe tasarısının önümüzdeki haftadan itibaren ele alınabilmesi için Sayıştay’ın raporuna ayrı bir önem verme çağrısında bulundu. Middelberg, Sayıştay raporunda tasarıya şu andaki şekliyle onay verilmemesi uyarısında bulunulduğunu hatırlatırken, tasarıda anayasaya uygun değişikliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Tatil bitti, bütçe tartışması başladı

Mathias Middelberg

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ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK
Federal Anayasa Mahkemesi, hükümetin pandemi giderleri için önceden alınan ve harcanmayan kredileri iklim koruması bütçesine aktarmasını anayasaya aykırı bulmuştu. 488.6 milyar Euro hacimli 2025 yılı bütçe tasarısının yarın Federal Meclis’e sunulacağı ve çarşamba günü de görüşmelere başlanacağı açıklandı.

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#ALMANYA#BÜTÇE#AVRUPADAN HABERLER

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