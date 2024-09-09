Tatil bitti, bütçe tartışması başladı

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CDU/CSU Federal Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde alınan kredilerin 2025 yılı bütçesinde başka alanlara aktarılmasının anayasaya aykırı bulunduğu hatırlatılırken, benzer hataların tekrarlanmaması istendi. Açıklamada, 2025 yılı bütçesinde hâlâ 12.5 milyar Euro’ya yakın bir boşluk bulunduğuna işaret edilirken, hükümetin bunu nereden karşılayacağını açıklaması istendi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Mathias Middelberg, taze borç alınmaması için borç freninde direnen Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e bütçe tasarısının önümüzdeki haftadan itibaren ele alınabilmesi için Sayıştay’ın raporuna ayrı bir önem verme çağrısında bulundu. Middelberg, Sayıştay raporunda tasarıya şu andaki şekliyle onay verilmemesi uyarısında bulunulduğunu hatırlatırken, tasarıda anayasaya uygun değişikliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

Federal Anayasa Mahkemesi, hükümetin pandemi giderleri için önceden alınan ve harcanmayan kredileri iklim koruması bütçesine aktarmasını anayasaya aykırı bulmuştu. 488.6 milyar Euro hacimli 2025 yılı bütçe tasarısının yarın Federal Meclis’e sunulacağı ve çarşamba günü de görüşmelere başlanacağı açıklandı.