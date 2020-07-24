MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTatbikatta gözünü kaybetti 150 bin Euroluk dava açtı
GeriAvrupa Tatbikatta gözünü kaybetti 150 bin Euroluk dava açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Tatbikatta gözünü kaybetti 150 bin Euroluk dava açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatbikatta gözünü kaybetti 150 bin Euroluk dava açtı
Abone Olgoogle-news

Alman ordusuna mensup 39 yaşındaki asker, tatbikat sırasında gözünden vuruldu. Gözünü kaybeden, burnunda ve yüzünde kırık ile yırtıklar oluşan asker, savunma bakanlığına karşı 150 bin Euro’luk tazminat davası açtı.

BONN’da dava açılmasına neden olan olay, 2018 yılında Brandenburg’daki askeri kışlada meydana geldi. Tatbikat yapan askerlerden birinin silahından çıkan gaz fişeği yaklaşık 8 metre mesafeden tatbikat sırasında güvenliği sağlamakla görevli eğitmen askerin gözüne saplandı. Gözünü kaybeden asker, tatbikat sırasında kendileriyle ilgili yeteri kadar güvenlik tedbiri alınmadığını ileri sürerek savunma bakanlığını mahkemeye verdi. Tazminat talep talep etti. Savunma bakanlığı ise mahkemeye verdiği savunma dilekçesinde davacı askeri suçladı. Askerin yeteri kadar tedbir almadan atış menziline girdiğini ve bunun da kendi hatası olduğunu belirtti. Tatbikat için tüm önlemlerin alındığını da savunmasında belirten bakanlık, davanın reddini istedi. Mahkeme, savunma bakanlığını haklı buldu ve davada takipsizlik kararı verdi.

Tatbikatta gözünü kaybetti 150 bin Euroluk dava açtı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle