Tatbikatta gözünü kaybetti 150 bin Euroluk dava açtı

BONN’da dava açılmasına neden olan olay, 2018 yılında Brandenburg’daki askeri kışlada meydana geldi. Tatbikat yapan askerlerden birinin silahından çıkan gaz fişeği yaklaşık 8 metre mesafeden tatbikat sırasında güvenliği sağlamakla görevli eğitmen askerin gözüne saplandı. Gözünü kaybeden asker, tatbikat sırasında kendileriyle ilgili yeteri kadar güvenlik tedbiri alınmadığını ileri sürerek savunma bakanlığını mahkemeye verdi. Tazminat talep talep etti. Savunma bakanlığı ise mahkemeye verdiği savunma dilekçesinde davacı askeri suçladı. Askerin yeteri kadar tedbir almadan atış menziline girdiğini ve bunun da kendi hatası olduğunu belirtti. Tatbikat için tüm önlemlerin alındığını da savunmasında belirten bakanlık, davanın reddini istedi. Mahkeme, savunma bakanlığını haklı buldu ve davada takipsizlik kararı verdi.