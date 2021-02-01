SPD o görevi Taşdelen'e teklif etti
24 Nisan 2021’de Bavyera’da yapılacak seçimlerde SPD eş başkan adayları Florian von Brunn ve Ronja Enders’ın kazanmaları halinde, eyalette tek yabancı ve Türkiye kökenli milletvekili 47 yaşındaki Arif Taşdelen’e SPD Bavyera Teşkilatı Genel Sekreterliği’ni önerildi. SPD Uyum Sorumlusu Taşdelen de bu teklifi kabul etti.
BRUNN ile Enders, güçlü bir başlangıç ve güçlü bir parti olacaklarını belirterek Arif Taşdelen ile bu güce ulaşacağız dediler. Partinin Bavyera Meclis Grubu’nun göç ve gençlik politikası sözcüsü Taşdelen, teklif için büyük onur duyduğunu ve SPD’de değişiklik yapılmasının şart olduğunu belirtti. Taşdelen, SPD’nin yeniden halk patisi olduğunun hatırlatılması gerektiğini vurguladı.
İki dönemdir Bavyera Eyalet Meclisi’nde yer alan milletvekili Arif Taşdelen’in ‘Üstün Hizmet Madalyası’ bulunuyor. Taşdelen, bu madalyayı 2019’da yapılan bir törenle Bavyera Başbakanı CSU’lu Markus Söder’in elinden almıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle