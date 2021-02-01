SPD o görevi Taşdelen'e teklif etti

BRUNN ile Enders, güçlü bir başlangıç ve güçlü bir parti olacaklarını belirterek Arif Taşdelen ile bu güce ulaşacağız dediler. Partinin Bavyera Meclis Grubu’nun göç ve gençlik politikası sözcüsü Taşdelen, teklif için büyük onur duyduğunu ve SPD’de değişiklik yapılmasının şart olduğunu belirtti. Taşdelen, SPD’nin yeniden halk patisi olduğunun hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

İki dönemdir Bavyera Eyalet Meclisi’nde yer alan milletvekili Arif Taşdelen’in ‘Üstün Hizmet Madalyası’ bulunuyor. Taşdelen, bu madalyayı 2019’da yapılan bir törenle Bavyera Başbakanı CSU’lu Markus Söder’in elinden almıştı.