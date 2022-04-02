Tasarruf etmenin püf noktaları

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1) Alışverişlerinizi nakit yapın: Kredi kartıyla alışveriş yapmak birçok kimsenin kolayına geliyor. Ancak her alışverişinizi kredi kartıyla yaparsanız hesabınızdaki bakiyeyi gözden kaçırma tehlikesi artabilir. Kredi kartınızı cebinizden eksik etmemeniz halinde hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri de satın alma riskiniz artacağı gibi hesapsız alışveriş yapma riskiniz de yükselir. Uzmanlar, kredi kartıyla alışveriş yapma alışkanlığı olanlara nakit parayla alışverişe çıkmalarını tavsiye ediyor. Alışveriş için kendinize önceden bir bütçe belirler ve harcamak istediğiniz nakit sınırını aşmamaya özen gösterirseniz hem alışverişleriniz daha hesaplı olur hem de kredi kartının verdiği ödeme kolaylığıyla gereksiz yere para harcamazsınız.

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2) Eksi bakiye yerine taksitli alışveriş: Bankadaki vadesiz hesabınızdaki bakiyeniz, yaptığınız alışveriş ve aylık rutin ödemelerinize yetmediği zaman eksiye düşerse bundan dolayı yüksek miktarda faiz yükümlülüğü doğar ve neticede bu gibi ek masraflar bütçenizi zorlayabilir. Bunu önlemek için taksitli alışverişi tercih edebilir, bu sayede bakiyenizin eksiye düşmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca taksitli alışveriş için ödeyeceğiniz faiz, eksi bakiyeden ötürü doğacak faiz yükümlülüğünden daha düşük. Bremen Tüketicileri Koruma Merkezi’nden Roland Stecher, taksitli alışveriş için sunulan cazip fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, eksi bakiye için finans kuruluşlarınca sunulan borç ödeme sigortalarının çoğu çok fiyatlı ve gereksiz olduğu gibi, aylık taksit miktarını da artırıcı etkisi olduğu uyarısında bulundu.

3) Sözleşmelerinize göz atın: Özellikle elektrik ve doğalgaz sözleşmelerinize göz atıp internette sunulan farklı seçenekler arasında kıyaslama yapmanız size tasarruf imkânı sağlayacaktır. Stecher, bazı şehir ve bölgelerde belediyelerin elektrik ve doğalgaz tedarikinde sunduğu temel hizmet fiyatının, birçok özel enerji şirket sunucusundan çok daha hesaplı olduğuna işaret ediyor. Çoğu fiyat karşılaştırma sitesinin belediyenin sunduğu temel enerji hizmet fiyatlarını baz almadığı konusunda uyaran Stecher, tüketicilerin fiyat kıyaslaması için belediyelerin kendi internet sitelerindeki fiyatları araştırmak suretiyle en uygun enerji hizmet sunucusunun keşfedilebileceğini söylüyor: “Mevcut enerji sunucunuzdan fiyat artışı bilgisi gelmediği ve başka bir sunucudan daha iyi fiyat teklifi almadığınız sürece, mevcut elektrik ve gaz sunucunuzu değiştirmemelisiniz.” 4) Cep tarifelerine dikkat! Aynı durum cep telefonu, evdeki sabit telefon hattınız ve internet bağlantılarınız için yaptığınız sözleşmeler için de geçerli. Hesaplı tarife seçimi ile hatırı sayılır miktarda para tasarruf edebilirsiniz. En doğru tarife seçimi için telefon ve internet kullanım alışkanlığınızı iyi analiz etmelisiniz. Diğerleriyle kıyaslandığında daha pahalı olan ‘her şey dahil’ tarifelerine gerçekten ihtiyacınız var mı? Acaba biraz daha dar kapsamlı ama ücret bakımından daha uygun olan bir tarifenin tercih edilmesi daha akıllıca olmaz mı? Bu arada, Almanya’da bu yıl yürürlüğe giren yeni bir kanun kapsamında gerek cep telefonu gerekse internet için imzaladığınız sözleşmeler, yürürlük süresi bittikten sonra otomatikman uzamayacak. Tüketicilerin bir ay içinde bu veya buna benzer sözleşmeleri feshetme hakkına sahip olduğunu daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi bu noktada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

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5) Tasarruf miktarına ayar: Borsada fonlara yatırım yapanlar, tasarruf amaçlı yaptıkları aylık ödemeleri gözden geçirip gerektiğinde ödeme miktarını düşürmek suretiyle tasarrufa gidebilirler. Borsa yatırım fonunda olduğu gibi diğer yatırım araçlarında da aylık tasarruf miktarını artırmak veya düşürmek kolay. Bunun için finans danışmanınıza başvurup bütçenize uygun bir tasarruf planı hazırlamasını talep edebilirsiniz.

6) Taksitleri dondurun: Yaşlılık dönemi için tercih ettiğiniz yatırım araçları bütçenizi zorlamaya başladığında, bunu hemen feshetmektense bu yatırım aracına yaptığınız aylık ödemeleri dondurabilirsiniz. Emeklilik dönemine yönelik tasarruf yöntemleri konusunda mevcut olan farklı seçeneklerin neler olduğunu öğrenmek için bağlı olduğunuz finans kuruluşunun yetkilileri ile görüşmenizi öneriyoruz. Bilindiği gibi emeklilik amaçlı birçok yatırım aracı için yapacağınız aylık ödemelere ara verebilir, hatta dondurabilirsiniz. Buna rağmen, poliçenizde yer alan haklardan feragat etmemiş olursunuz. Üstelik ileride maddi durumunuz düzeldiğinde aidatlarınızı geriye dönük de yatırabilirsiniz.

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7) Hesap ücretiniz yüksek mi? Almanya’da birçok banka son dönemlerde hesap ücretlerine zam yaptı. Bankanızdaki finans danışmanıyla görüşüp, farklı vadeli hesap modelleri konusunda bilgi alıp, sizin için daha uygun seçenekleri tercih etmek suretiyle tasarruf edebilirsiniz. Farklı banka ve finans kuruluşlarının kestiği hesap ücretlerini kıyaslayıp sizin için daha uygun olanını tercih edebilirsiniz. Kıyaslama yaparken sadece ücretleri değil, hesap modellerinin sunduğu bankacılık hizmet kapsamını da dikkate almanızı ve kararınızı buna göre vermenizi öneriyoruz.

8) Danışmanlık hizmetinden yararlanın: Para harcarken hesaplı olmak her yiğidin harcı değil ama bunu öğrenmenin imkânsız olduğunu iddia etmek de yanlış ve yersiz olur. Çünkü günlük harcama ve yatırımlar konusunda finans alanında profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir harcamalar konusunda disiplinli ve hesaplı hareket etmenin püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Hatta bu konuda bankanızdaki finans danışmanınızın yanı sıra örneğin tüketicileri koruma merkezleri gibi tarafsız kuruluşlardan da mali konularda bilgi edinebilirsiniz.

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DEVAM EDECEK: Almanya’da nisan ayında neler değişiyor? Pandemi kısıtlamaları kalkıyor mu?