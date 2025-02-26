×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Tartışmalı binaya ‘Mutlu Ramazanlar’ pankartı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Mutlu Ramazanlar#Pankart
Tartışmalı binaya ‘Mutlu Ramazanlar’ pankartı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:31

“İçerisine İslam Kültür Merkezi yapılacak” dedikodularıyla tüm Almanya genelinde gündem olan Regensburg’daki Ağustos 2024’den beri kapalı duran ‘Galeria Kaufhof’un balkonuna “Happy Ramadan” (Mutlu Ramazanlar) yazılı yaklaşık 20 metrelik bir pankart asıldı. Seçimin ertesi sabahı yapıldığı anlaşılan bu aksiyonun, eylemciler tarafından toplumu kışkırtmak için mi yoksa ayrımcılığa uğrayan Müslümanlarla dayanışma için mi yapıldığı anlaşılamadı.

Haberin Devamı

Müslüman karşıtları tarafından siyasi ve toplumsal şova dönüştürülen tartışmalar, yılan hikâyesine dönen Kaufhof binasının geleceği konusundaki pasif tutumu sebebiyle Regensburg Büyükşehir Belediyesi’ni zor durumda bırakmıştı. Galeria Kaufhof binasında yönlendirme yapamadığı gerekçesiyle Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer tepki çekmişti. Ramazan mesajlı afiş, Regensburg’da aylardan beri büyük tartışma konusu olan Galeria Kaufhof meselesini tekrar gündeme taşıdı.

‘BU MALUM OYUNDA BİZ YOKUZ’
Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajına her Ramazan ayında olduğu gibi yine Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Ancak Belediye Başkanı Maltz-Schwarzfischer göre pankartın amacı toplumu kışkırtmak, Kaufhof meselesinin gündeme geleceği perşembe günkü belediye meclis toplantısını kışkırtmak ve binanın belediye tarafından satın alınması için kamuoyu baskısı oluşturmak. Maltz-Schwarzfischer, sosyal medya hesabındaki mesajını şöyle sonlandırdı: “Bu malum oyunda biz yokuz!”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Mutlu Ramazanlar#Pankart

BAKMADAN GEÇME!