Tartışmalı binaya ‘Mutlu Ramazanlar’ pankartı

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Müslüman karşıtları tarafından siyasi ve toplumsal şova dönüştürülen tartışmalar, yılan hikâyesine dönen Kaufhof binasının geleceği konusundaki pasif tutumu sebebiyle Regensburg Büyükşehir Belediyesi’ni zor durumda bırakmıştı. Galeria Kaufhof binasında yönlendirme yapamadığı gerekçesiyle Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer tepki çekmişti. Ramazan mesajlı afiş, Regensburg’da aylardan beri büyük tartışma konusu olan Galeria Kaufhof meselesini tekrar gündeme taşıdı.

‘BU MALUM OYUNDA BİZ YOKUZ’

Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajına her Ramazan ayında olduğu gibi yine Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Ancak Belediye Başkanı Maltz-Schwarzfischer göre pankartın amacı toplumu kışkırtmak, Kaufhof meselesinin gündeme geleceği perşembe günkü belediye meclis toplantısını kışkırtmak ve binanın belediye tarafından satın alınması için kamuoyu baskısı oluşturmak. Maltz-Schwarzfischer, sosyal medya hesabındaki mesajını şöyle sonlandırdı: “Bu malum oyunda biz yokuz!”