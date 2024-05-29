‘Tarla alırım’ diye geldiler, 60 yıl oldu

Haberin Devamı

“GÖÇMEN bir ailenin torunu olarak bu programlar benim için farklı anlam taşıyor. Bu programlar vesilesiyle bir kez daha hem dedelerimi hem diğer büyüklerimi anıyorum. 60 yıl önce Anadolu’nun elinde bir tahta valizle bilmedikleri bir ortama yerleştiler, maden ocaklarında, ağır şartlarda çalışarak ailelerine daha güzel bir gelecek sunmak için gayret gösterdiler, iş kurdular, ailelerini getirdiler. En fazla 1 ya da 2 sene kalacak ‘gastarbeiter’ yani misafir işçiydiler. Fakat bu misafirlik uzadı, gittikleri ülkeler vatandaşlarımıza ikinci bir vatan oldu. Bir tarla alırım düşüncesiyle gelmişlerdi ama şimdi 60’ıncı yılını kutluyoruz. Ancak bugün artık sosyal yaşamın birçok alanında ciddi başarılar elde etmiş dördüncü nesle ulaştık. Aralarında akademisyen, siyasetçi, doktor, mühendis. Yaşadıkları ülkelere katkı sağlayan bir nesille birlikteyiz. Avrupalı Türkler hakikaten Türkiye ile Avrupa arasında aslında köprü vazifesi kuruyor. Ana vatanlarını unutmadan bulundukları ülkelerin şartlarına uyum sağlayarak iki ülkeye de aslında çok önemli katkılar sağlıyorlar.”

Haberin Devamı





‘DAHA FAZLA SAHİP ÇIKALIM’

Geçen hafta Türkiye’nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı düzenlendiğini hatırlatan Göktaş, “İlk defa gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda ana temamız aileydi. Biliyorsunuz küreselleşme ve dijitalleşmeyle beraber aile kavramı tehdit altında. Bizler de ailenin korunmasının çok kıymetli olduğunu defaatle vurguluyor ve çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. Aileye şu anda her zamankinden fazla sahip çıkmamız gerekiyor” dedi. Demografik bir değişimin de gerçekleştiğini belirten Göktaş, nüfusun yaşlanması, doğurganlık hızının düşüş göstermeye başlaması nedeniyle, ailenin güçlenmesine yönelik vizyon belgesinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.





Haberin Devamı

‘İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR’

İsrail’in Refah saldırısına da değinen Bakan Göktaş, dünyanın gözü önünde çok büyük bir ‘soykırım’ gerçekleştiğini söyledi: “Görüştüğümüz her muhatabımıza bu konunun ehemmiyetinden bahsediyoruz. Filistinli kadınların ve çocukların durumundan bahsediyoruz. İsrail, Refah’ta sivillerin bulunduğu kampları bombaladı. Bu soykırımda hayatını kaybeden kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 kat fazlası. Kadınların ve çocukların hayatını kaybettiği, sivillerin her gün bombalandığı bir ortamda kamuoyu daha ne kadar sessiz kalacak?”