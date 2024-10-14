Tarihle müzik Türk kahvesinde buluştu!

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ALMANYA’nın en önemli orkestralarından olan ve birbirinden güzel eserleri dinleyicilere sunan ekip, Türk müziği harmonileriyle çalışmalarını genişletirken Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ile görüşen, UCC e.V. - United I Culture I Connection Grup Başkanı Aynur Cronauer, “Biz Türkler genelde bireysel çalışmayı yeğliyoruz. Kim bilir, belki de millet olarak genlerimizde var. Ama şunu bilmeliyiz ki başarı bireysel değil, toplumsaldır. Onun için alanında önemli işler yapan arkadaşları bulunca hemen ‘bizim alanımızla nasıl birleştirebiliriz?’ diye düşünüyorum. Bu bağlamda, Dr. Latif Çelik’in on yıllar boyunca ürettiği eserleri incelemek üzere bizzat kendi elinden hediye olarak almak bizim için büyük bir mutluluktur” diye konuştu. Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ise, “Türklerin kültür tarihini konu alan eserlerin Türk müziğiyle birlikte seyirciye sunulması elbette bizi de heyecanlandırıyor. Her iki sanatçımızı da tebrik ediyorum” dedi.

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