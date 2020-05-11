Tarihin en sıcak yazı geliyor
Meteoroloji uzmanlarına göre 2020 yılının yazı tüm yılların en sıcak mevsimi olacak. Hava sıcaklığı ölçümlerinin yapıldığı 1881 yılından şimdiye kadar en sıcak yaz 2016 yılında yaşandı ve Almanya’da 75 gün boyunca hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerine çıktı.
METEOROLOJİ Uzmanı Dominik Jung, hava sıcaklıklarının mevsim ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, “Eğer böyle devam ederse, sıcaklık rekorları bu yıl da kırılır” dedi. Almanya’da sadece sıcaklardan endişe edilmiyor. Havanın kurak geçmesi de endişeleri büyütüyor. Son iki yıldır yeteri kadar yağışın olmaması özellikle çiftçileri ve tarım işletme sahiplerini korkutuyor. Ülkede 2018-2019 yılları kurak geçmiş ve orman yangınları çıkmıştı, bu yüzden önemli ölçüde gelir kaybı yaşanmıştı. Kuraklık nedeniyle nehirler de kurumuş ve su üzerinden gerçekleşen taşımacılık da önemli ölçüde durmuştu.
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