Tarihin en sıcak yazı geliyor

METEOROLOJİ Uzmanı Dominik Jung, hava sıcaklıklarının mevsim ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, “Eğer böyle devam ederse, sıcaklık rekorları bu yıl da kırılır” dedi. Almanya’da sadece sıcaklardan endişe edilmiyor. Havanın kurak geçmesi de endişeleri büyütüyor. Son iki yıldır yeteri kadar yağışın olmaması özellikle çiftçileri ve tarım işletme sahiplerini korkutuyor. Ülkede 2018-2019 yılları kurak geçmiş ve orman yangınları çıkmıştı, bu yüzden önemli ölçüde gelir kaybı yaşanmıştı. Kuraklık nedeniyle nehirler de kurumuş ve su üzerinden gerçekleşen taşımacılık da önemli ölçüde durmuştu.