‘Tarihi Yönleriyle Anadolu Aleviliği’

Haberin Devamı

ÖNAL, Aleviliğin tarihsel, kültürel ve inanç boyutlarına dair ayrıntılı bilgiler sunarak katılımcıları bilgilendirdi. Sunumda, Aleviliğin barış, sevgi ve hoşgörü temelli, insan merkezli bir inanç sistemi olduğu vurgulanırken, Anadolu’daki Türkmen topluluklarının İslam’ı kendi kültürel yapılarıyla yorumlaması sonucunda şekillendiği ifade edildi. Alevi inancının temel ritüelleri olan cem törenleri, semah ve muhabbet geleneğiyle farklı bir ibadet anlayışı geliştirdiği açıklandı. Önal, Aleviliğin, Hz. Ali’ye duyulan derin sevgi ve bağlılık çerçevesinde şekillendiğini belirtti. Osmanlı döneminde ‘Kızılbaş’ teriminin başlangıçta kırmızı sarık takan Türkmen topluluklarını tanımlamak için kullanıldığını, ancak zamanla Alevilere yönelik bir ön yargı ve damgalama aracı haline geldiğini ifade etti.