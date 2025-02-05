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Tarihi tren istasyonunda yangın!

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER
Tarihi tren istasyonunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 12:25

Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı Brandenburg an der Havel kentinde, gece yarısına yakın bir saatte terk edilmiş tarihi bir tren istasyonu binasında yangın çıktı. Altstadt istasyonunun hemen yanında bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bina, alevlerin etkisiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

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POTSDAM Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yangın salı gecesi gece yarısına yakın bir saatte, terk edilmiş binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, sabah saatlerinde alevlerin yeniden canlanması üzerine bölgeye ikinci kez müdahale etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, yangın başladığında binada kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ancak çatı katının tamamen alevler içinde olduğu ve binaya girişin kilitli kapılar nedeniyle zorlaştığı belirtildi. Binanın dört katlı olduğu ve tarihi bir yapı olarak bilindiği ifade edildi.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında, eksi derecelere düşen hava sıcaklığı itfaiye ekiplerini zorladı. Soğuk nedeniyle yangın söndürme suyu donarken, ekipler yolları açmak için tuz kullandı. Sabahın erken saatlerinde Berlin’e giden RE7 tren seferleri kısa süreliğine aksadı.

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER

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