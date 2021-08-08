Tarihi şatoyu Türk iş insanı ile eşi satın aldı

2012’de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenen Liechtenstein Kralı’nın yeğeni Prenz Rudolf ile Sinter Metal’in varisi Tılsım Tanberk, İsviçre’de şato satın aldı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre uzun zamandır satılık olan, ancak yasal yükümlülükler nedeniyle alıcı bulunamayan 13’üncü yüzyıldan kalma Marschlins Şato’suna Rudolf von Liechtenstein ile eşi Tılsım Tanberk talip oldu. Graubünden Kanton’undaki yüzlerce hektar arazi üzerine kurulu şatonun satış fiyatı açıklanmazken, İstanbul’da ikamet ettikleri belirtilen çiftin, şato ve arazisini yasalar gereği kendilerinin kullanmak zorunda olduğu belirtildi. Önceleri Kanton İdaresi tarafından müze yapılmak üzere satın alınmak istenen, ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen kale görünümlü tarihi şatonun Orta Çağ’dan kalma, orijinalliğini yitirmeden günümüze kadar korunduğu ifade edildi. GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Önceki sahiplerinin de hep kraliyet ailelerinden olduğu belirtilen tarihi şatonun çok sayıda ressam ve edebiyatçıya da ilham kaynağı olduğu belirtiliyor. Bir seyahat esnasında Amerika’da tanıştıkları belirtilen Rudolf von Lichtenstein ile Tılsım Tanberk çiftinin Nisan 2012’de Çırağan Sarayı’ndaki masalsı düğününe Avrupa’daki kraliyet ailelerinin temsilcileri katılmıştı. İlk çocukları 1.5 yaşında iken talihsiz bir kaza sonucu vefat eden çift, 2016’da dünyaya gelen ikiz çocukları ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.