Tarihi Guildhall binasında toplu iftar

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15. yüzyılda inşa edilen ve başkentin siyasi, kültürel ve ticari geçmişini yansıtan tarihi binanın ‘Great Hall’ adlı ana salonundaki programa, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan 600’den fazla kişi katıldı. Ramazan Çadırı Projesi Danışma Kurulu üyelerinden Dowshan Humza’nın sunuculuğunu yaptığı programa, Endonezya’nın Londra Büyükelçisi Desra Percaya ve Londra Polis Şefi Umer Khan’ın yanı sıra çok sayıda davetli de katılarak konuşma yaptı. İftar öncesinde tarihi binada ezan okundu, dua edildi. Programa katılanlar, hurmayla oruçlarını açtıktan sonra cemaatle namaz kıldı. Namazın ardından iftara katılanlara yemek ikram edildi.