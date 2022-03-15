‘Tarihi bir meydan okumayla karşı karşıyayız’

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Ukrayna’dan yaklaşık 2.8 milyon kişi ülkeyi terk etti, bunların yaklaşık 147 bini Almanya’ya giriş yaptı ve kayıt altına alındı. Çoğu Berlin’e geliyor. Berlin Sosyal İşler Senatörü Katja Kipping, başkentteki durumu değerlendirdi.
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UKRAYNA’da durum birçok sivil için umutsuz. Giderek daha fazla insan savaştan kaçıyor. Sadece Almanya’da pazartesi öğleden sonraya kadar yaklaşık 147 bin mülteci kaydedilirken, Avrupa genelinde 2.8 milyondan fazla mülteci kaydedildi. Bununla birlikte, Ukrayna’dan gelenlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girmek için vizeye ihtiyaçları olmadığı için gerçek sayıların çok daha yüksek olması muhtemel. Ancak mültecilerin mali desteğe ihtiyaçları varsa, kayıt yaptırmaları gerekiyor. Diplomatik arabuluculuk girişimlerinin tümü şu ana kadar başarısız oldu. SPD Eş Başkanı Saskia Esken, katıldığı ‘Hart aber fair’ adlı televizyon programında konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu çatışmayı olabildiğince çabuk bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vahşetin sona ermesini sağlamalıyız.” Sunucunun, NATO askerlerinin Ukrayna’da konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına ilişkin sorusuna ise Esken, çok net olmayan bir yanıt verdi: “Hiçbir şey için ‘asla’ demememiz gereken bir duruma geldiğimize inanıyorum. Şartların nasıl gelişeceğini, durumun nereye varacağını bilmiyoruz. Almanya’daki mülteci sayısının nasıl gelişeceği de belirsiz. Kesin olan bir şey var, artacak.”
‘BU DAHA BAŞLANGIÇ’ Başkent Berlin ise şimdiden Ukrayna’dan Almanya’ya gelen mültecilerin merkezi oldu. Savaşın başladığı günün ertesinde bunu net olarak gördüğünü belirten Sol Partili Berlin Sosyal İşler Senatörü Katja Kipping, o an aklından, “Berlin şimdi kalbini ve kollarını açmalı, mülteciler için orada olmalı” diye geçirdiğini söyledi. “Bu yüzden mültecilerin tümünün varış noktalarında toplanmalarına ve hemen kalacak yer ayarlanmasına karar verdim” diyen Kipping, pek çok gönüllü ve aynı zamanda kendi çalışma arkadaşlarının da Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana 24 saat görev başında olduğunu söyledi. Kipping, “Ama bunun, daha başlangıç olduğunu da biliyoruz. Savaşın başlangıcında, ilk hedefi Almanya’da çalışmak olan mülteciler geldi ancak artık daha savunmasız, yaşlı, hasta gruplar da geliyor” dedi. Bir yurttan kaçan kulakları duymayan insanların olduğu bir otobüsten söz eden Kipping, “İnsanların ihtiyacı olan ilk şey bir yatak ve yiyecek bir şeyler. Ama aynı zamanda farklı ihtiyaçlar için de bir şeyler yapmamız gerekecek, mesela, kulağı duymayan insanlar için işaret dili tercümanları bulunması gerekecek” diye konuştu. Diğer eyaletlere de yardım çağrısında bulunan Kipping, bunun karşılık bulmasına sevindiğini, yardım etmek isteyen pek çok kişiden, kuruluştan mesaj aldığını söyledi. Ukrayna’dan gelen mültecileri kabul etme konusunda daha yolun başında olduklarını ve herkesin çözüm odaklı çalışması gerektiğini, ancak bu şekilde sorunun üstesinden gelinebileceğini belirten Katja Kipping, “Tarihi bir meydan okumayla karşı karşıyayız” sözleriyle durumun ciddiyetini özetledi.