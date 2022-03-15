‘Tarihi bir meydan okumayla karşı karşıyayız’

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UKRAYNA’da durum birçok sivil için umutsuz. Giderek daha fazla insan savaştan kaçıyor. Sadece Almanya’da pazartesi öğleden sonraya kadar yaklaşık 147 bin mülteci kaydedilirken, Avrupa genelinde 2.8 milyondan fazla mülteci kaydedildi. Bununla birlikte, Ukrayna’dan gelenlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girmek için vizeye ihtiyaçları olmadığı için gerçek sayıların çok daha yüksek olması muhtemel. Ancak mültecilerin mali desteğe ihtiyaçları varsa, kayıt yaptırmaları gerekiyor. Diplomatik arabuluculuk girişimlerinin tümü şu ana kadar başarısız oldu. SPD Eş Başkanı Saskia Esken, katıldığı ‘Hart aber fair’ adlı televizyon programında konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu çatışmayı olabildiğince çabuk bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vahşetin sona ermesini sağlamalıyız.” Sunucunun, NATO askerlerinin Ukrayna’da konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına ilişkin sorusuna ise Esken, çok net olmayan bir yanıt verdi: “Hiçbir şey için ‘asla’ demememiz gereken bir duruma geldiğimize inanıyorum. Şartların nasıl gelişeceğini, durumun nereye varacağını bilmiyoruz. Almanya’daki mülteci sayısının nasıl gelişeceği de belirsiz. Kesin olan bir şey var, artacak.”