Dört kez Almanya şampiyonu olan kulüp iflasın eşiğinde...

Son yıllarda başarısız sonuçlar alan ve Bundesliga'dan 3.lige kadar düşen Kaiserslautern'in borç yükü de çoğaldı. Kovid-19 salgını nedeniyle seyirci ve televizyon gelirini de yitiren Kaiserslautern, biriken 24 milyon euro borcu ödeyemeyeceğini kulüp üyelerine bildirdi. Yönetimin hesaplarına göre takım gelecek yıl 3.lig'de kalırsa mali açık 15 milyon euro'yu bulacak. Bunu karşılaması da imkansız görünüyor. Alacaklılarla uzlaşmanın sağlanamaması üzerine yönetim kurulu da son çare olarak iflas isteme yönünde karar aldı. ÇALIŞMA AJANSI ÖDEYECEK

İflas verilmesi durumunda sözleşmesi bulunan futbolcular ve teknik heyet hemen kulüpten ayrılamayacaklar. Çalışma ajansı futbolcu ve teknik heyetin üç aylık maaşını ödeyecek. Yasalara göre çalışma ajansının her bir futbolcu ve teknik direktör ile antrenörler için ödeyeceği aylık üst sınır 6 bin 900 Euro. Takım iflasını verdiği taktirde bir alt lige de düşmeyecek. Üçüncü Lig'de mücadele etmeye devam edecek. Ancak kulübü iflas masası yönetecek. Masraflar kısıtlanacak. İflas kararının yürürlüğe girmesi durumunda borçların yüzde 90'ı silinecek. Kulüp alacaklılara borcunun sadece yüzde 10'unu ödeyecek.