"Taraftarlarımızı maça bekliyoruz"

Almanya Kupası'nda ilk maçına çıkmaya hazırlanan Münih Türkgücü, taraftarının desteğini arkasına almak istiyor. Almanya 3.Ligi'nde mücadele eden Münih Türkgücü, Pazar günü ilk kez Almanya Kupası (DFB-POKAL) maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Almanya 3.Ligi ekiplerinden olan Münih Türkgücü, 2021/2022 futbol sezonunun ilk resmi maçı olan Almanya Kupası 1. Tur müsabakası için, 8 Ağustos 2021 tarihinde FC Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Münih Türkgücü, ayrıca Almanya Kupası'nda ki ilk maçına çıkmış olacak. Münih Türkgücü ile FC Union Berlin arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabaka, Münih Türkgücü'nün sahası Grünwalder Stadyumu'nda saat 15:30'de başlayacak. Sınırlıda olsa seyircilerin tribünden izleyebileceği karşılaşma için Münih Türkgücü Kulübü, uzun bir aradan sonra ilk seyircili maçında, taraftarın desteğini almak için gayret gösteriyor.