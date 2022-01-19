Eğitim odaklı projelerde kullanılacak

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DTI’nin çağrısı üzerine 6 Ekim 2021 günü, SV Waldhof ve Türkspor arasında ‘Irkçılığa karşı gol at!’ sloganıyla bir dostluk maçı düzenlenmişti. 2-1 SV Waldhof’un galibiyetiyle sona eren maçta, sonuçtan çok futbolcuların ırkçılığa karşı verdikleri mesajlar konuşuldu. Carl Benz Stadyumu’nda oynanan maçta iki takımın da oyuncuları üzerlerinde anayasada yer alan temel hakların ve ırkçılık karşıtı sloganların yazılı olduğu DTI tasarımı özel formalarla sahaya çıkarak insan hakları ve demokratik değerlere dair olumlu mesajlar vermişlerdi. Dostluk maçından elde edilen gelir DTI’ye bağışlandı. SV Waldhof ve Türkspor arasındaki karşılaşma, DTI ve SV Waldhof Futbol Kulübü arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ilk etkinliğini oluşturuyor.