Eğitim odaklı projelerde kullanılacak

DTI’nin çağrısı üzerine 6 Ekim 2021 günü, SV Waldhof ve Türkspor arasında ‘Irkçılığa karşı gol at!’ sloganıyla bir dostluk maçı düzenlenmişti. 2-1 SV Waldhof’un galibiyetiyle sona eren maçta, sonuçtan çok futbolcuların ırkçılığa karşı verdikleri mesajlar konuşuldu. Carl Benz Stadyumu’nda oynanan maçta iki takımın da oyuncuları üzerlerinde anayasada yer alan temel hakların ve ırkçılık karşıtı sloganların yazılı olduğu DTI tasarımı özel formalarla sahaya çıkarak insan hakları ve demokratik değerlere dair olumlu mesajlar vermişlerdi. Dostluk maçından elde edilen gelir DTI’ye bağışlandı. SV Waldhof ve Türkspor arasındaki karşılaşma, DTI ve SV Waldhof Futbol Kulübü arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ilk etkinliğini oluşturuyor.‘TARAFTARLARI DUYARLI HALE GETİRMEK İÇİN İYİ FIRSAT’
DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan
, (SUNTAT) DTI Müdürü Prof. Dr. Franz Egle
, DTI Denetleme Kurulu Başkanı Kornel Barna
ve DTI Projekoordinatörü Gizem Weber
, 17 Ocak Pazartesi yine Carl Benz Stadyumu’nda oynanan SV Waldhof-Borussia Dortmund maçı öncesi 5 bin euro değerindeki bağış çekini SV Waldhof adına Markus Kommp’tan teslim aldılar. SV Waldhof ve Türkspor arasında oynanan dostluk maçının tüm geliri, DTI’nin başta ırkçılığa karşı yürüttüğü demokrasi odaklı faaliyetlere, Almanca dil eğitimi ve mesleki bilgilendirme projelerine destek amaçlı kullanılacak. Baklan, demokrasinin ve onun temel değerlerinin bu tarz somut etkinlikler sayesinde hayat bulduğunu belirterek “Böyle bir dostluk maçı, ırkçılığa kırmızı kart göstermek ve izleyicileri, taraftarları duyarlı hale getirmek için iyi bir fırsat” dedi.2012’DEN BERİ FAALİYETTE
Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM
) bünyesinde 2012 yılında kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütüyor. DTI, Baden Württemberg eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) adlı eylemin Mannheim Temsilciliği’ni yapıyor.