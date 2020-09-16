Taraftarın hasreti cuma günü bitiyor

KARAR deneme amaçlı 6 hafta için geçerli olacak. Karşılaşmalar belli kurallar altında seyircili oynanacak. Statların ve salonların yüzde 20 kapasitesi kadar taraftar alınacak, deplasman takımının seyircisine bilet satılmayacak ve taraftarın kimlik bilgileri kayıt altına alınacak. Böylece koronavirüs taşıyanlar kolayca ve hızlı bir şekilde tespit edilebilecek. Maçlarda alkol satılması yasak. Müsabakaların oynandığı şehirlerde son bir haftalık vaka sayısının günlük ortalaması her yüz bin kişiden 35’ten fazla olduğu takdirde o kentte oynanan maçlara seyirci alınmayacak.

Bundesliga’da 2020-2021 sezonunun maçları bu hafta başlıyor. İlk maç ise cuma akşamı Bayern Münih ile Schalke arasında oynanacak. Bundesliga maçlarına mart ayında ara verilmiş, daha sonra kaldığı yerde devam eden karşılaşmalar seyircisiz oynanmıştı.