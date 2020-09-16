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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Taraftarın hasreti cuma günü bitiyor

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Taraftarın hasreti cuma günü bitiyor
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Almanya’da taraftarların hasreti sona eriyor. Federal başbakanlık müsteşarı ile eyalet başbakanları müsteşarlarının yaptığı toplantıda maçların seyircili oynanması kararı çıktı. Sadece futbol maçları değil, basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarına da seyirci alınacak.

KARAR deneme amaçlı 6 hafta için geçerli olacak. Karşılaşmalar belli kurallar altında seyircili oynanacak. Statların ve salonların yüzde 20 kapasitesi kadar taraftar alınacak, deplasman takımının seyircisine bilet satılmayacak ve taraftarın kimlik bilgileri kayıt altına alınacak. Böylece koronavirüs taşıyanlar kolayca ve hızlı bir şekilde tespit edilebilecek. Maçlarda alkol satılması yasak. Müsabakaların oynandığı şehirlerde son bir haftalık vaka sayısının günlük ortalaması her yüz bin kişiden 35’ten fazla olduğu takdirde o kentte oynanan maçlara seyirci alınmayacak.
Bundesliga’da 2020-2021 sezonunun maçları bu hafta başlıyor. İlk maç ise cuma akşamı Bayern Münih ile Schalke arasında oynanacak. Bundesliga maçlarına mart ayında ara verilmiş, daha sonra kaldığı yerde devam eden karşılaşmalar seyircisiz oynanmıştı.

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