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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 22.06.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Taraftar Sergen Yalçın için harekete geçti

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Taraftar Sergen Yalçın için harekete geçti

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın evine gidiyor. Siyah beyazlı taraftarlar, Yalçın’ı yeni sözleşme konusunda ikne etmek için evine giderek desteklerini gösterecek.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ı yeni sözleşme için ikna etmeye çalışıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Yalçın arasında yapılan son görüşmeden de sonuç çıkmadı. Yaşanan bu gelişme üzerine siyah beyazlı taraftarlar 48 yaşındaki teknik adamın evine gitme kararı aldı.

Taraftar Sergen Yalçın için harekete geçti
Yalçın’ın yaşadığı sitenin önüne gidecek olan taraftarlar, tezahüratlar ve pankartlarla desteklerini göstererek, 48 yaşındaki çalıştırıcıyı yeni sözleşme için ikna etmeye çalışacak.

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