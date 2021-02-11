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Avrupa
Haber Giriş: 11.02.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

'Kurtarıcı olarak geldi ama şans getiremedi'

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'Kurtarıcı olarak geldi ama şans getiremedi'
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Alman basını, Mesut Özil'in oynadığı ilk üç maçta beklentileri karşılayamadığını yazdı.

Alman basını, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i mercak altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekildiği günden bu yana yıldız futbolcuya cephe alan Almanlar, oyuncunun ilk 3 maçta vasatı aşamadığını belirtti.

Kurtarıcı olarak geldi ama şans getiremedi
"KURTARICI OLARAK GELDİ AMA ŞANS GETİREMEDİ"
Alman basını yapılan haberde, ''Mesut Özil kurtarıcı olarak geldi ama Fenerbahçe'ye şans getiremedi. Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından kupada da Başakşehir'e elendiler. Başakşehir maçının son bölümlerinde iyi bir şans yakaladı ama değerlendiremedi. Buna rağmen Türkiye'de, Mesut'un gayretli oynadığı ve savunmaya yardıma geldiğinden bahsediliyor.'' ifadelerine yer verdi.
Kurtarıcı olarak geldi ama şans getiremedi
"SABRIN NE KADAR SÜRECEĞİNİ ZAMAN GÖSTERECEK"
Mesut Özil'in maç eksiği olduğunun altını çizen Almanlar, ''Fenerbahçe'de Mesut'tan beklentiler çok fazla. İlk iki maçtan sonra yorum yapmadan soyunma odasına gitti. Taraftarlar da zamana ihtiyacı olduğunun farkında. Sabrın ne kadar süreceğini ise zaman gösterecek.'' denildi.

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