Türk'ün 'Gücü'ne gidiyor!

Alman Üçüncü Ligi’nde top koşturan, bu arada Münih Olimpiyat Stadyumu’nun da yeni sahibi olan Münih Türkgücü kapıya kilit vurmaya hazırlanıyor.

Kulübün yüzde 89 payıyla ana yatırımcısı olan 54 yaşındaki Hasan Kıvran yıl sonunda desteğini çektiğini açıkladı.

Kulübün Genel Müdürü Max Kothny ise kapanma tehdidi altında olmalarında ekonomik faktörlerin de rol oynadığını belirtti. Kothny, seyirci sayısının düşüklüğü nedeniyle daha az gelir elde edildiğini, Türkgücü‘nün bir önceki sezonunun düşük seyirci rakamlarının esas alınması nedeniyle devletin de düşük korona yardımında bulunduğunu belirtti.

Liga3-online spor haberleri portalına göre kulüp bir açıklama yaparak “Kulübün varlığını sürdürebilmesi için desteğini çeken yatırımcı Kıvran’ın hisselerini devralmak isteyen bir veya daha fazla yatırımcının bulunması gerekiyor. Kulüp henüz finansör olmadan ayakları üzerinde tamamen duramıyor” saptamalarında bulundu.

Söz konusu haber portalına göre üç senaryo konuşuluyor:

1-Yeni bir büyük yatırımcı

2- Daha küçük bir yatırımcı

3-Yeni finansör bulunamazsa proje başarısız olur.

Peki Münih Türkgücü yeni bir yatırımcı bulursa ne olur? O zaman kulüp şimdilik kurtarılabilir ve 2023 yılına dek ikinci lige yükselebilir. Münih’te ikinci sıraya çıkabilir.

Julian Koch imzalı habere göre Türkgücü’nün bu sezon İkinci Lig’e yükselmesi de mümkün. Ayrıca bu transfer döneminde tekrar para kazanma olasılığı da göz ardı edilemez. 21 OCAK’A KADAR

Öte yandan Genel Müdür Max Kothny, Abendzeitung gazetesine yaptığı açıklamada “Sezonu sonuna kadar oynayabilmemiz için kulübe likidite getirmekle ilgilenen birine ihtiyacımız var” sözleriyle durumun ciddiyetine işaret etti.

Bunun anlamı, “Yeni bağışçılar bulunamazsa kulüp için ışıklar birkaç hafta içinde sönebilir.” 21 Ocak’a kadar Türkgücü, DFB’ye likiditesini sunmak zorunda. Başaramazsa iflas riski söz konusu. En kötü ise oynamasına izin verilmez, iflas için başvuruda bulunursa, buna bu sezon için üç puanlık bir kesinti eşlik eder ki, genellikle dokuz puan düşürülmesine rağmen korona krizi nedeniyle şu anda diğer düzenleme geçerlidir.

35 kişilik kadrosu bulunan Türkgücü‘nün sezon sonuna kadar oyuncuların maaşlarını nasıl ödeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Diğer taraftan Alman spor dergisi Kicker‘a göre kulüp sezon sonunda 4 milyon avroluk bir zararla karşı karşıya. TARAFTAR YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Bu arada taraftarların Münih Türkgücü’nü kurtarmak için harekete geçtiği belirlendi. Kulüp için bir dayanışma kampanyası başlatan taraftarlar sosyal medyadan şu yardım çağrısını yayınladılar:

“Arkadaşlar hepimizin takımı, gururu olan ve Almanya’da bir ilke imza atan, profesyonel futbol liglerine yükselen ilk yabancı takım olan Türkgücü Münih, zor günler geçiriyor. Şu an bu yıl çıktığı 3. Bundesliga’dan 2. Bundesliga’ya çıkma yarışı içinde olan takımımız ana sponsorunun çekilme kararı almasıyla büyük bir maddi zorluk içine girdi.

Gelin birlik olalım ve takımımıza sahip çıkalım. Almanya’da buralara gelmek şimdiye kadar hiçbir yabancı ve Türk takımına nasip olmadı. Gelin bu zor günlerde takımıza sahip çıkalım ve takımımızı kimsenin hayal bile edemeyeceği 2.Bundesliga’ya çıkma yarışında destek olalım.

Aşağıdaki hesap ve linkten bilet alıp takımımıza destek olabilirsiniz.

Geçirdiğimiz bu zor günlerde diyoruz ki sponsor yoksa biz varız!

https://ticket.turkgucu.de/?fbclid=IwAR1mgrupVpPQ5MH70-hnNOdnvBbp5gBZVSCq13j58q6axorfDLAX8tq5Y6

Yanlış anlaşılmasın maçlar şu an koronadan dolayı seyircisiz oynanıyor ve alacağınız bilet seyirci varmış gibi tamamen kulübümüze destek oluyor.

#TGMUğruna - biletlerinizi artık banka havale ile ödeyebilirsiniz!

Desteklerinizi sadece ticket.turkgucu.de ve @ultrasturkgucumunchen’in Paypal Moneypool’undan gerçekleştirebilirsiniz.”