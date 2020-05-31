Tamirciye değil olimpiyata!
KORONAVİRÜS salgını birçok sporcuyu antrenmanlarda daha yaratıcı olmaya zorluyor. Olimpik bir kış sporu olan yarış kızağını icra eden Jamaikalı sporcular Shanwayne Stephens ve Nimroy Turgott da antrenmanlarını otomobil iterek sürdürüyor.
Calgary Kış Olimpiyatları’na katılan Jamaika Yarış Kızağı Takımı’nı anlatan ve dünyada büyük ses getiren Cool Running filminden etkilendiklerini belirten ikili “Bunu yaparken komik göründüğümüzün farkındayız. Bazı insanlar aracımızın bozulduğunu sanıp bize yardıma geliyorlar. Jamaika Yarış Kızağı Takımı olduğumuzu söylediğimizde heyecanlanıyorlar ve ilgi gösteriyorlar” diyor. Hem Stephens hem de Turgott spor salonunda çalışmaktansa yolda antrenman yapmanın daha yararlı olduğu görüşünde.
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