Tamirciye değil olimpiyata!

Calgary Kış Olimpiyatları’na katılan Jamaika Yarış Kızağı Takımı’nı anlatan ve dünyada büyük ses getiren Cool Running filminden etkilendiklerini belirten ikili “Bunu yaparken komik göründüğümüzün farkındayız. Bazı insanlar aracımızın bozulduğunu sanıp bize yardıma geliyorlar. Jamaika Yarış Kızağı Takımı olduğumuzu söylediğimizde heyecanlanıyorlar ve ilgi gösteriyorlar” diyor. Hem Stephens hem de Turgott spor salonunda çalışmaktansa yolda antrenman yapmanın daha yararlı olduğu görüşünde.