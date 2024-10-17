Tamir masrafları yükseldi

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Alman Sigorta Sektörü Birliği’ne (GDV) göre, 2023 yılında mekanik, elektrik ve kaporta tamirlerinin saatlik maliyeti ortalama 188 Euro’ya ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 8.6’lık bir artış anlamına geliyor. Boya işçilik ücretleri de benzer şekilde yüzde 8.6 oranında yükseldi ve saatlik maliyet 205 Euro oldu. Son yıllarda bu artış trendi devam ediyor. 2017 ile 2023 yılları arasında tüketici fiyat endeksi yüzde 20 artarken, tamir ve boya atölyelerindeki saatlik ücretler yüzde 40 oranında yükseldi.

ORTALAMA TAMİR MALİYETİ 4 BİN EURO

Yedek parça fiyatlarındaki artışla birlikte kaza sonrası tamir maliyetleri de önemli ölçüde yükseldi. 2023’te bir araç hasarının ortalama tamir maliyeti 4 bin Euro’ya çıktı. Bu rakam, 2017’de 2 bin 700 Euro seviyesindeydi. Bu artışlar, sigorta şirketlerinde ciddi kayıplara yol açıyor. 2023’te sigorta şirketleri tamir maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle 3 milyar Euro zararla karşılaştı. Bu yıl da 2 milyar Euro’luk bir kayıp bekleniyor.