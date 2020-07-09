‘Tamamen yalan haber... Ben de korona mağduruyum’

22 KASIM 2019’da yüzde 52.9 oyla seçimi kazanarak Almanya tarihinde ilk Türkiye kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Belit Onay, konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu: “Biz de bu yıl tatilimizi ailece Türkiye’de geçirmeyi ve akrabaları ziyaret etmeyi planlıyorduk. Ancak korona salgını tatil planımızı altüst etti. O nedenle ben de korona mağduruyum. Şartlar değişmezse ve Türkiye’ye gidemezsem, ben bunun üzüntüsünü yaşayacağım. Haberlerde bahsi geçen yazı bana sosyal medya aracılığıyla ulaştı. Ben bu yazıyı daha önce görmedim. Bir alt birimin hazırladığı yazı. Oradaki çalışanların yaz tatili soruları üzerine onları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış. Yazının içeriği hukuki çerçeve olarak doğru, ama sert bir üslup kullanılmış. Ben hemen müdahale ettim ve yazı daha net biçimde yeniden düzenlendi. Yazının hukuki çerçevesi doğru ve bu çerçeveyi biz belirlemiyoruz. Federal ve eyalet düzenliyor. Biz de belediye olarak alınan kararları birebir uygulamakla yükümlüyüz.”

‘BENİM DURUŞUMA AYKIRI’

“Türkiye, Robert Koch Enstitüsü tarafından riskli bölge ilan edildi. Bu riskli bölgelere Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısı bulunuyor. Seyahat uyarısı bulunan ülkelere gidenler geri döndüklerinde karantinaya girmek zorunda kalırlarsa, bu iki hafta süre için maaş ödenmiyor. Buna biz de uymak ve uygulamak zorundayız. Çalışanlarımıza yönelik ‘İşten atarız’ gibi tehdit etmemiz hem bizim yapacağımız bir durum değil hem de hukuki olarak mümkün değil. Bu çok net yalan bir haber. Çalışanlarımızın güzel bir tatil yapması bizim de yararımıza, insanların bir yıl boyunca enerji dolu çalışıp mutlu bir tatil yapması bizim de arzumuz. Benim, ‘Tatili burada yapmayın’ diye tehdit etmem mümkün değil. Ayrıca bu benim duruşuma çok aykırı.”

Belediyenin insan kaynakları tarafından çalışanlarına gönderilen yazıda Türkiye de dahil seyahat uyarısı bulunan ülkelere tatile gidenlere dönüşte 14 gün karantinaya alınmaları durumunda ücret ödenmeyeceği belirtilerek, “Ziyaret sırasında enfeksiyon kapılması görev ihlali olacaktır” denilmişti. Bu son cümle işten kovma tehdidi olarak yorumlanmıştı.

BELİT ONAY KİMDİR?

Aşağı Saksonya Eyaleti’nin başkenti olan 537 bin nüfuslu Hannover’in Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, 1970’li yıllarda misafir işçi göçüyle Türkiye’den gelen İstanbullu bir ailenin çocuğu. 15 Ocak 1981 Almanya doğumlu Onay, Almanya’da hukuk okuduktan sonra, kendi deyimiyle 1993’te bir Türk ailenin evinin neonaziler tarafından kundaklandığı Solingen faciası üzerine siyasete atılmaya karar verdi. Yeşiller’de siyasete atılan Belit Onay, 22 Kasım 2019’da oyların yüzde 52.9’unu alarak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Onay, Almanya’da Türkiye kökenli ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.