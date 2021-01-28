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Avrupa
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

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Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
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İtalyan devi Lazio'nun fanatik bir taraftarı olan ve takımının kazandığı her maç sonrası çıplak pozlarını paylaşan model Anna Falchi, başkent ekibine nasıl gönül verdiğini ve şampiyon olunması halinde soyunup soyunmayacağını anlattı. Falchi, "Şu an daha fazlasını yapmıyorum ancak şampiyonluk halinde yaparım" ifadelerini kullandı.

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
Ülkesinde bir televizyon programına konuk olan Anna Falchi, Lazio taraftarı olmasını kardeşinin sağladığını söyledi.
Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
"Neden Lazio'yu tutuyorum? Çünkü erkek kardeşim Roman bunu sağladı" diyen Falchi, "Önce Lazio'yu renkleri güzel olduğu için tercih etmiştim. Sonrasında logosundaki kartal ilgimi çekti ve en sonunda da tutkunu oldum" şeklinde konuştu.
Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
Takımın şampiyon olması halinde soyunacağını yineleyen 48 yaşındaki model, "Bunu Lazio her kazandığında zaten yapıyorum. Bunu yapan tek kişiymişim. Taraftarlar bu konuyu bana sorduğunda, bunun artık batıl bir gerçek haline geldiğini söyledim. Şu an daha fazlasını yapmıyorum ancak şampiyonluk halinde yaparım" ifadelerini kullandı.
Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
Sürekli yıldız golcü Ciro Immobile'nin formasını giymesine de vurgu yapan Anna Falchi, "Bunu çok önemsiyorum. En önemsediğim formam diyebilirim. Ciro Dortmund'a gol attığında bunun önemi benim için bir kat daha arttı" diyerek sözlerini noktaladı.
Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor


Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

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