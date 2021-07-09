Tam koruma için iki doz şart

İLK aşıların özellikle Delta varyantlı virüse karşı beklenen antikoru üretmediğine ve koruyucu etkiyi göstermediğine işaret eden sağlık uzmanları, tam bağışıklık kazanabilmek için ikinci dozun da gerekli olduğu bilgisini verdi. Diğer yandan sadece çifte aşı olmuş kişilere verilen özellikle sınırlar ötesi seyahatlerde istenen dijital aşı sertifikasının bundan böyle hastalığa yakalanıp atlatanlar için de düzenleneceği duyuruldu. Koronavirüsü atlatanlar sadece tek aşı oldukları için eczanelerden verilen sertifika temininde sorunlar yaşanıyordu. Yeni düzenlemeyle sorunun ortadan kalkacağı ifade edildi.

İSPANYA TEKRAR RİSKLİ BÖLGE

Seyahat uyarılarında yeni düzenlemeye giden federal hükümetin Alman tatilcilerin ilk tercihleri arasında bulunan İspanya’yı yeniden riskli bölgeler arasına alacağı duyuruldu. Özellikle Delta varyantlı virüsün Portekiz’den sonra İspanya’ya bağlı adalarla birlikte aşırı yayılma tehlikesi gösterdiği vurgulanarak bu hafta sonundan itibaren riskli bölge ilan edileceği ifade edildi.