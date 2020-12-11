Tam karantina geliyor

EYALET Başbakanları Konferansı’na başkanlık yapan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, Noel’den itibaren üç hafta sıkı kapanma konusunda bir görüş birliğinin oluşmaya başladığını söyledi. Müller, 20 Aralık’tan itibaren sert önlemlere gideceklerini, kamu yaşamında çok geniş kısıtlamalar olacağını belirtti. 20 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında okulların da tatil nedeniyle kapalı olacağını, çok az insanın çalışacağını, trafiğin azalacağını kaydeden Müller, 3 haftalık sıkı önlemlerle mutlaka salgının bulaşma değerinin düşmesini sağlayacaklarını ifade etti. Müller vaka sayısı düşük olan eyaletlerin de sıkı önlemler konusunda dayanışmaya hazır olduklarını vurguladı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller

BAŞKA ÇARE YOK

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, “19 Aralık - 10 Ocak arası Almanya genelinde çok sakin bir zaman dilimi olacak” dedi. Rheinland Pfalz eyalet Başbakanı Malu Dreyer de “Biz Noel ve yılbaşında çok sıkı olmak zorundayız” diye konuştu. Ancak korona vakalarının çok yüksek olduğu bazı eyaletler Noel’den önce okulların ve perakende iş yerlerinin kapanmasını, tam karantina önlemlerine gidilmesini istiyor. Saksonya, pazartesi gününden itibaren tam karantina kararı aldı. Ekonominin bu kararlarla büyük zarar göreceğini belirten Saksonya Ekonomi Bakanı Martin Dulig, “Ancak başka çaremiz yok” dedi. Thüringen de 19 Aralık’tan itibaren tam karantina kararı aldı. Süper marketler ve temel ihtiyaçları karşılayan kuruluşlar dışında tüm iş yerleri kapanacak. Baden Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann, tam karantina önlemlerinde federal çapta uzlaşma sağlanamazsa, komşu eyaletlerle birlikte hareket edeceklerini söyledi. Mecklenburg Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig ise Noel akşamından önce tam karantinaya gidilmesini talep etti ve Noel’e kadar beklemenin çok geç olacağı uyarısında bulundu.